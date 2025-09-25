Fondo de Qatar se alía con Blue Owl para impulsar centro de datos de US$3000 millones

DUBAI, 25 sep (Reuters) - Qatar Investment Authority (QIA) y Blue Owl Capital firmaron una alianza de US$3000 millones destinada a lanzar una plataforma global de infraestructura digital centrada en centros de datos, informaron en un comunicado conjunto.

El fondo soberano de US$500.000 millones del país del Golfo ha incrementado sus inversiones en el pujante sector de la inteligencia artificial, a medida que aumenta la demanda de almacenamiento de datos y las necesidades de cálculo en todo el mundo.

