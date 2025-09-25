Fondo de Qatar se alía con Blue Owl para impulsar centro de datos de US$3000 millones
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
DUBAI, 25 sep (Reuters) - Qatar Investment Authority (QIA) y Blue Owl Capital firmaron una alianza de US$3000 millones destinada a lanzar una plataforma global de infraestructura digital centrada en centros de datos, informaron en un comunicado conjunto.
El fondo soberano de US$500.000 millones del país del Golfo ha incrementado sus inversiones en el pujante sector de la inteligencia artificial, a medida que aumenta la demanda de almacenamiento de datos y las necesidades de cálculo en todo el mundo.
(Reporte de Federico Maccioni y Hadeel Al Sayegh, edición de Bernadette Baum. Editado en español por Natalia Ramos)
Otras noticias de Inversiones
Más leídas
- 1
Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos
- 2
Flujos y stocks en el mercado cambiario
- 3
Se estrelló un jet privado en el principal aeropuerto de Venezuela: misterio y sospechas sobre sus ocupantes
- 4
Cynthia Perkins, la amazona eterna: cómo consiguió su primer caballo, viajera incansable y el encanto por África