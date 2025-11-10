LA NACION

Fondo estadounidense Apollo se convierte en accionista mayoritario del Atlético de Madrid

MADRID, 10 nov (Reuters) - El fondo estadounidense Apollo, a través de su brazo de inversión deportiva Apollo Sports Capital, acordó convertirse en el accionista mayoritario del Atlético de Madrid, según informó el club el lunes, sin revelar detalles financieros.

Una fuente cercana al acuerdo dijo que valoraría la totalidad del club en unos 2.500 millones de euros (US$2.920 millones).

La operación supone la última incursión de las empresas de capital de riesgo en el mundo del deporte, atraídas por sus fuentes de ingresos estables y predecibles.

El presidente ejecutivo del club, Miguel Ángel Gil Marín, y el presidente, Enrique Cerezo, permanecerán en sus puestos y como accionistas, dijo el Atlético, y se espera que la inversión se complete en el primer trimestre de 2026.

Fuentes dijeron a Reuters en septiembre que la firma estadounidense buscaba hacerse con el control del club adquiriendo parte de las participaciones propiedad de Gil Marín, Cerezo y, posiblemente, del fondo de inversión Ares Management.

A&O Shearman actuó como asesor legal de Apollo Sports Capital. ECIJA actuó como asesor jurídico de Gil Marín y Cerezo.

(US$1 = 0,8575 euros)

(Reportaje de Jesús Calero y Andrés González Edición de Andrei Khalip y Frances Kerry)

