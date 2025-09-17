Fondo estadounidense Blackstone promete una inversión masiva en Reino Unido

El fondo de inversión Blackstone se comprometió a invertir 90.000 millones de libras (US$122.000 millones) en diez años en Reino Unido, una de las inversiones de empresas estadounidenses en el país reveladas el miércoles con motivo de la visita de Estado de Donald Trump.

En total, las inversiones privadas estadounidenses en Reino Unido anunciadas desde el domingo ascienden a 150.000 millones de libras (unos US$204.000 millones), un récord para una visita oficial a este Estado, según un comunicado del gobierno británico.

La importante suma anunciada por Blackstone, una promesa a largo plazo sobre la cual no se dieron más detalles en el comunicado, forma parte de un paquete de US$500.000 millones que el director general del fondo, Steve Schwarzman, anunció en junio que quería invertir en Europa a lo largo de una década.

En los últimos meses, el fondo incrementó sus inversiones en centros de datos: 7500 millones de euros (US$8800 millones) en España y US$16.000 millones para adquirir un operador australiano en 2024.

El gobierno británico, que se enfrenta a un crecimiento lento y a una crisis política, aprovechó la visita del presidente estadounidense el miércoles y el jueves para multiplicar los anuncios económicos positivos.

Microsoft reveló el martes una inversión de US$30.000 millones y Google de unos US$6800 millones.

