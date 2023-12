Ciudad de méxico, 20 dic (reuters) - los fondos de inversión canadienses caisse de dépôt et placement du québec (cdpq) y cdp groupe infrastructures inc. interpusieron una solicitud de arbitraje internacional contra méxico en materia de energías renovables, de acuerdo a información de la página web del organismo que revisa el caso, el ciadi.

Durante su mandato, iniciado en 2018 y que concluye en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado cambios legales para favorecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), dándole preponderancia frente a firmas extranjeras y de energía renovable, algunas de ellas de Canadá.

Los reclamos fueron interpuestos el 15 de diciembre ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, según el portal del organismo, e invocan el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

Las demandas se refieren a los sectores de "energía eléctrica y otras energías" y van dirigidas contra la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía mexicana.

En respuesta a la preocupación de las compañías de energías renovables canadienses, López Obrador conversó en enero sobre el asunto con el primer ministro del país norteamericano, Justin Trudeau, en un encuentro en la capital mexicana, donde recibió después a representantes de varias firmas de ese país.

Un funcionario familiarizado con el asunto dijo entonces que las empresas en cuestión habrían sido el fondo de pensiones La Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ), ATCO Ltd ACOx.TO, Northland Power Inc y Canadian Solar Inc CSIQ.O .

Canadá y Estados Unidos solicitaron, además, en julio de 2022 consultas sobre solución de disputas con México argumentando que las políticas nacionalistas de López Obrador en el área de energía violaban el acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC. (Reporte de Raúl Cortés Fernández; Editado por Aida Peláez-Fernández)