Fondos de capital privado en colombia con 3.500 mln dlr disponibles, pero hay riesgo por proyecto de reforma

Por Nelson Bocanegra

CARTAGENA, Colombia 11 abr (Reuters) - Los fondos de capital privado en Colombia cuentan con unos 3.500 millones de dólares para invertir en proyectos, pero una gran porción de los recursos están en riesgo en caso de que se apruebe el actual proyecto de reforma pensional que propone el Gobierno, dijo el jueves la presidenta del gremio.

Más de 240 gestores de capitales operan en el país sudamericano, incluidos los cuatro fondos privados de pensiones, que aportan cerca de un 49% del total de recursos, explicó Paola García, directora de la Asociación Colombiana de Capital Privado, Colcapital.

"En este momento hay más de 3.500 millones de dólares que están como lo llamamos en "dry powder" o en polvo seco, es decir un capital que está libre buscando la oportunidad de ser invertido", dijo la ejecutiva al margen del congreso anual de fondos de pensiones, Asofondos, en la caribeña ciudad de Cartagena.

Pero García resaltó que ese tipo de inversiones podrían esfumarse en caso de que el Congreso apruebe un proyecto de reforma pensional que tramita el Gobierno, en el que se propone que los fondos de pensiones transfieran cerca del 80% de las cotizaciones de los trabajadores que administran, que rondan alrededor de 18 billones de pesos al año (4.717 millones de dólares),

"El mensaje es al Congreso y a los senadores que en este momento están votando la reforma pensional, que sepan los efectos económicos que esta reforma trae a diferentes industrias y a la llegada de capital al país", precisó García.

"En el momento en que esa llave se cierre este tipo de proyectos no se van a dar", advirtió.

Los gestores privados han invertido durante un poco más de una década más de 15.500 millones de dólares en más de 1.000 empresas y proyectos en inversiones como concesiones viales, aeropuertos, proyectos de transición energética, tecnología, empresas de retail, vivienda de interés social, hotelería, turismo y agroindustria, explicó García.

La directora resaltó que se ha elevado el riesgo reputacional derivado de las propuestas gubernamentales, lo que se vio reflejado en una caída de inversión total en el país el año pasado, de casi 25% y llevó a que el PIB se expandiera un 0,6%, la mitad de lo proyectado.

"No creo que haya un inversionista sea nacional o internacional que esté dispuesto a meter su capital en proyectos donde no ve una estabilidad jurídica, donde no ve una claridad en las reglas de juego", dijo. "La palabra mágica es confianza".