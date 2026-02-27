Fondos por ventas de petróleo venezolano ya no irán a Qatar

El secretario de Energía, Chris Wright, anunció este giro durante una rueda de prensa en Texas, explicando que los ingresos, que inicialmente se depositaban en una cuenta en Qatar para protegerlos de embargos, por deudas internacionales de Venezuela, ahora se redirigirán a cuentas estadounidenses.

Se espera que estos fondos alcancen los 2.000 millones de dólares en los próximos días, según anuncios oficiales en Washington, y la administración Trump planifica supervisarlos, pero utilizados en beneficio de los venezolanos, según la Casa Blanca.

Los primeros 500 millones de este nuevo esquema, en la Venezuela post-Maduro, fueron canalizados en su momento a los cinco principales bancos del país, todos privados, para ser subastados a través del sistema bancario, dando prioridad a importaciones de medicinas y bienes para la producción.

Observadores precisan que este cambio responde a críticas previas. Durante la comparecencia del secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en enero, senadores demócratas cuestionaron duramente el rol de Qatar en la gestión de la cuenta financiada por ventas de petróleo venezolano, expresando dudas sobre su legalidad, transparencia y potencial para corrupción. Rubio describió el arreglo como una medida "temporal y novedosa", pero ahora Washington dio un giro para transferir los fondos a cuentas del Tesoro estadounidense.

La decisión marca un ajuste en la política de Washington hacia Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, priorizando el control directo sobre los recursos petroleros. (ANSA).