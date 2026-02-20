Fonseca cae en octavos de final del Río Open ante el peruano Ignacio Buse

El brasileño João Fonseca se llevó este jueves una nueva decepción en un flojo inicio de temporada, al ser eliminado por el peruano Ignacio Buse en los octavos de final del Rio Open

Buse, de 21 años, se impuso sobre Fonseca, de 19, con parciales de 5-7, 6-3 y 6-4

La derrota del ídolo local deja al torneo ATP 500 de Rio de Janeiro sin otro de sus favoritos, después de que quedaran fuera de acción previamente los argentinos Francisco Cerúndolo, el mejor raqueta de Sudamérica en el ránking mundial (19º), y Sebastián Báez, ganador del título en 2024 y 2025

Problemas en la espalda han limitado a Fonseca en el arranque de 2026