Fonseca y Jarry, un duelo sudamericano en tercera ronda de Wimbledon

El brasileño Joao Fonseca (54º del mundo), de apenas 18 años, tenista más joven del cuadro individual masculino de Wimbledon, y el chileno Nicolás Jarry, de 29, protagonizarán un duelo sudamericano en tercera ronda, tras ganar este miércoles sus duelos de segunda vuelta.

Fonseca se impuso al estadounidense Jenson Brooksby, 101º del ránking, por 6-4, 5-7, 6-2 y 6-4, en 3 horas y 13 minutos, igualando su participación de Roland Garros, este año, donde también alcanzó la tercera ronda, tras llegar a segunda vuelta en Australia.

"Sin duda es un gran logro y estoy muy orgulloso de mí mismo y de cómo jugué. Jugar este torneo tan increíble y ahora estar en tercera ronda es simplemente increíble. Estoy muy contento con la forma en que estoy desarrollándome en esta superficie, estoy evolucionando. Estoy muy feliz por ello", afirmó el brasileño tras su victoria.

El joven jugador se verá en tercera ronda con el chileno Nicolás Jarry, 143º del mundo, que se impuso al estadounidense Leander Tien (62º del ránking), por 6-2, 6-2 y 6-3, en 1 hora y 37 minutos.

"Sé que hay muchos fans chilenos y también muchos brasileños en Wimbledon. Va a ser lindo. Nico es una buena persona y también un gran jugador, tiene un muy buen saque y está jugando bien sobre césped, así que va a ser una nueva experiencia, muy linda", señaló Fonseca.

"Estoy en tercera ronda, así que simplemente voy a disfrutar, jugar mi mejor tenis y ojalá pueda llegar a la cuarta", añadió el brasileño.

- "Un sudamericano en octavos" -

Jarry había dado la sorpresa el lunes en primera ronda al derrotar al danés Holger Rune, octavo del ránking mundial.

El chileno de 29 años, ex N.16 del mundo, iguala de esta forma su mejor actuación en Wimbledon, la tercera ronda en 2023 (derrota ante Carlos Alcaraz).

Aquel año alcanzó también la tercera ronda en el US Open, la segunda en Australia y la cuarta en el torneo parisino de Roland Garros.

"Hice un partido bien ordenado, donde di muy poca oportunidad y estuve sólido también en la devolución", afirmó Jarry tras su victoria sobre Tien.

"Yo sigo partido a partido, set a set, punto a punto, tratando de estar lo máximo en el presente posible, independiente de lo que haya pasado y lo que venga", añadió Jarry.

Ante la posibilidad de que su rival fuera Fonseca en tercera ronda, Jarry se mostró contento de que hubiera un duelo sudamericano.

"Vamos a tener un sudamericano en octavos de final de Wimbledon, que no es algo muy habitual. Más allá de que es un gran jugador de 18 años, hay como toda una movida muy grande detrás de él", explicó el chileno.

"Lo poco que ha conversado, es muy buen chico, tiene las cosas muy claras y se rodea de buena gente, eso es lo clave", añadió Jarry.

"Le diría que siga haciendo lo que está haciendo.

Va a ser un lindo enfrentamiento para todos, bien emocionante y a mí me encantan esos partidos", concluyó. Victoria argentina en mujeres Otra sudamericana, la argentina Solana Sierra, 101ª jugadora del ranking WTA, prolongó su aventura al clasificarse para la tercera ronda, sorprendiendo a la local Katie Boulter (43ª) por 6-7 (7/9), 6-2 y 6-1. Sierra no había ganado hasta ahora un partido en el cuadro principal de un Grand Slam y ahora encadena dos triunfos en el césped londinense, donde se enfrentará en la siguiente etapa de la competición a la española Cristina Bucsa (40ª). La buena jornada para los latinoamericanos no fue completa ya que la brasileña Beatriz Haddad Maia (21ª cabeza de serie) cayó en segunda ronda ante la húngara Dalma Gálfi, por 7-6 (9/7), 6-1, mientras que la estadounidense Amanda Anisimova (13ª) venció a la mexicana Renata Zarazúa, por 6-4, 6-3. psr/dr