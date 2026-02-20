Fontana se queda sin igualar el récord de medallas olímpicas de invierno

La patinadora short-track italiana Arianna Fontana, icono del deporte de su país, no pudo igualar este viernes el récord de quince medallas olímpicas de invierno al ser quinta en una final de 1.500 metros femeninos que ganó la surcoreana Kim Gilli.

Fontana, de 35 años y que disputó sus primeros Juegos en Turín 2006, se convirtió el miércoles en la deportista italiana más laureada de la historia olímpica al conseguir una decimocuarta medalla.

Superó entonces al esgrimista Edoardo Mangiarotti, que acumuló 13 entre 1936 y 1956.

Con sus catorce medallas, se colocó solo a una del récord absoluto de metales en Juegos de Invierno, las quince que consiguió la exesquiadora de fondo noruega Marit Bjorgen entre 2002 y 2018.

Pese a su quinto lugar, Fontana dio una vuelta de honor a la pista del Milano Ice Skating Arena, aclamada por los tifosi.

La patinadora lombarda ha alcanzado en estos Juegos Olímpicos las finales en todas sus pruebas, consiguiendo un oro y dos platas.

En total, su balance de catorce medallas olímpicas se compone de tres oros, seis platas y cinco bronces.