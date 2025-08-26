Food Delivery Brands (Telepizza) sigue desinvirtiendo tras vender su negocio de México y Ecuador

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Food Delivery Brands, grupo de restauración que cuenta con las marcas de Telepizza y Pizza Hut, prosigue con sus desinversiones tras haber firmado a lo largo del pasado año los contratos de compraventa de sus negocios en México y Ecuador. En concreto, la multinacional, que en noviembre de 2022 puso en marcha una revisión estratégica para analizar potenciales desinversiones en México, Colombia y Ecuador, rubricó el 4 de abril de 2024 y el 27 de mayo de 2024 estos contratos de compraventa de sus negocios en Ecuador y México, respectivamente.

No obstante, estas operaciones se encuentran sujetas a ciertas condiciones suspensivas, entre otras, a la aprobación de las autoridades de competencia de dichos países, según consta en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.

Esta operación rondaría los 17 millones de euros, valorando la filial de México en 10,97 millones de euros y la de Ecuador por 6,17 millones de euros, según ha adelantado en su edición de este martes El Confidencial.

De esta forma, el precio en conjunto es inferior al valor contable previo de los activos, lo que ha originado un deterioro de 45,8 millones de euros.

Esta operación de desinversión en Latinoamérica se completa con el cierre de las operaciones este mes de enero en Chile con las marcas Telepizza y Pizza Hut, y el haber solicitado la liquidación de la compañía ante los tribunales competentes.

De esta forma, la compañía ha señalado que una vez finalizado el proceso de reestructuración, junto con la revisión del acuerdo estratégico con Yum formalizado en diciembre del año pasado, se ha dotado al grupo de una "mayor capacidad financiera y operativa" que le permitirá afrontar con "solidez y confianza" los cambios que puedan producirse durante los próximos ejercicios.

Food Delivery Brands ha cerrado a 31 de diciembre con un total el grupo cuenta con 488 tiendas propias, lo que supone cinco más respecto a las 483 de 2023, localizados en España, Portugal, México, Colombia, Ecuador y Chile.

Así, la compañía cuenta con una plantilla de 7045 empleados a cierre de 2024, lo que supone un descenso del 8,6% de trabajadores derivado principalmente por el cierre de las tiendas en Chile a lo largo del pasado ejercicio.