Forbes y WSJ, las únicas fuentes de noticias en las que confían demócratas y republicanos: Pew

Una nueva encuesta sobre el nivel de confianza que demócratas y republicanos tienen en las fuentes de noticias indica que las publicaciones de negocios Forbes y The Wall Street Journal comparten una distinción inusual: son las únicas dos de 30 fuentes de noticias en las que es más probable que confíen los simpatizantes de ambos partidos, según la encuesta del Centro de Investigación Pew.

La encuesta de Pew, publicada el martes, ilustra cómo la polarización política del país ha llevado a los miembros de ambos partidos a diferentes frentes mediáticos. Los demócratas confían en más fuentes de noticias que los republicanos, y rara vez sus preferencias coinciden.

De las 30 fuentes de noticias evaluadas, las personas que dijeron ser republicanas o inclinarse hacia el Partido Republicano eran más propensas a decir que confían en 8 de ellas. Los demócratas tenían más confianza que desconfianza en 23 fuentes diferentes. Forbes y The Wall Street Journal fueron las únicas dos en ambas listas.

Solo hubo dos fuentes de noticias evaluadas en las que más de 3 de cada 10 republicanos dijeron que era probable que confiaran: Fox News Channel, con un 56%, y el pódcast de Joe Rogan, con un 31%.

Mientras tanto, 13 de las fuentes tenían niveles de confianza de más del 30% entre los demócratas: las tres divisiones de transmisión de noticias, el Servicio Público de Radiodifusión (PBS, por sus siglas en inglés), CNN, BBC, The New York Times, The Associated Press, MSNBC, la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés), USA Today, The Washington Post y The Wall Street Journal.

El pódcast de Rogan ilustra algunas de las marcadas diferencias entre los partidos y por qué la entrevista del presidente Donald Trump en el programa influyó en la última elección. El 40% de los demócratas dijo que desconfía del programa de Rogan como fuente, mientras que solo el 3% de los demócratas confía en él como fuente de noticias. Otros dijeron que no sabían lo suficiente sobre el programa para ofrecer una opinión.

Casi 2 de cada 3 demócratas dijeron que desconfían de Fox News, pero el 19% dijo que confía en ella. Entre los republicanos, el 21% dijo que desconfía de Fox.

En la encuesta se encontró que el 23% de los republicanos dijo que confía en el PBS, mientras que el 26% desconfía de él. Los demócratas confían en ese servicio por un margen de 59% a 4%.

El mandatario republicano trata de eliminar la mayor parte del gasto gubernamental para el PBS, argumentando que su contenido de noticias muestra un sesgo liberal. La encuesta de Pew indica que los republicanos están bastante divididos en esa cuestión.

No ocurre lo mismo con la NPR, por sus siglas en inglés, que también está en la lista de recortes de Trump.

Pew encuentra que más del doble de republicanos desconfían de la NPR que los que confían en ella, mientras que los demócratas confían en ese servicio por un margen de 47% a 3%.

“Sigue siendo un ecosistema mediático muy polarizado”, dijo Elisa Shearer, investigadora principal en Pew. “Es demasiado pronto para saber si habrá cambios en el futuro”.

En otra encuesta de Pew, realizada en marzo, se encontró que el 53% de los republicanos expresaron al menos algo de confianza en la información que obtienen de las organizaciones de noticias nacionales, un aumento del 40% con respecto a tan solo seis meses antes. Pero Shearer dijo que era difícil determinar cuánto de ese aumento se debía simplemente a que una nueva administración republicana tomaba el control.

Para la encuesta publicada el martes, Pew dijo que cuestionó a 9482 adultos en Estados Unidos a mediados de marzo.

El PBS dice que el esfuerzo de Trump por rescindir la financiación para los medios públicos interrumpiría un servicio esencial proporcionado al pueblo estadounidense.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.