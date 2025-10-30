Ford anuncia inversión adicional de US$170 millones en la Argentina para producir nueva versión

BUENOS AIRES, 29 oct (Reuters) - La automotriz Ford anunció el miércoles que expandirá en US$170 millones su inversión en Argentina para producir la primera versión electrificada del modelo Ranger a partir de 2027.

La inversión se suma a los US$700 millones invertidos entre 2021 y 2025 destinados a realizar cambios en su planta de Pacheco, en la provincia de Buenos Aires y una nueva planta de motores, entre otros planes.

“Nos enorgullece nuestro crecimiento en Argentina y nos entusiasma traer esta nueva tecnología a Sudamérica con la Nueva Ranger Híbrida Enchufable, producida en nuestra planta de Pacheco”, dijo Jim Farley, presidente ejecutivo de Ford Motor Company, durante su visita en Buenos Aires.

La producción automotriz en Argentina creció 5,8% en septiembre respecto al mes anterior y acumula un aumento del 4,6% en los primeros nueve meses del año, según datos de la Asociación de Fábricas Automotores.

(Reporte de Eliana Raszewski)