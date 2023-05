Ford da marcha atrás y mantendrá la radio am en los vehículos eléctricos

Por David Shepardson

WASHINGTON, 23 mayo (Reuters) - Ford Motor Co no eliminará la radio AM como una característica de sus vehículos nuevos después de que congresistas estadounidenses introdujeron una legislación para exigirla, dijo el presidente ejecutivo de la compañía el martes.

El presidente ejecutivo de Ford, Jim Farley, tuiteó que estará incluida en todos los vehículos de 2024, mientras que para los actuales autos eléctricos "sin capacidad de emisión AM, ofreceremos una actualización de software (...) Gracias a nuestros equipos de desarrollo de producto y fabricación por su rápida respuesta para hacer este cambio para nuestros clientes".

La semana pasada, un grupo de legisladores bipartidistas presentó una ley para prohibir que los fabricantes de autos eliminen la recepción de radio AM en sus vehículos nuevos, citando preocupaciones de seguridad sobre las alertas de emergencia.

El senador Ed Markey, uno de los promotores, dijo la semana pasada que al menos ocho automotrices habían optado por eliminar la radio AM de sus vehículos eléctricos, entre ellas Tesla Inc , BMW, Ford y Volkswagen AG.

Markey elogió el martes a "Ford por sintonizar con las preocupaciones de millones de oyentes, miles de emisoras e innumerables funcionarios de gestión de emergencias que han pedido que los fabricantes de automóviles mantengan la radio AM en sus vehículos".

El proyecto de ley ordenaría a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera (NHTSA) que emitiera una normativa para obligar a incluir la radio AM en los autos nuevos sin costo adicional.

"Los fabricantes de automóviles no deberían eliminar la radio AM de los vehículos nuevos ni ponerla tras un costoso muro digital de pago", dijo Markey. (Editado en español por Carlos Serrano)

