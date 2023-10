Por Victoria Waldersee

BERLÍN, 5 oct (Reuters) - Las conversaciones entre Ford y un posible inversor en su planta alemana de Saarlouis han fracasado, anunció el jueves el fabricante de autos, sumiendo de nuevo a los trabajadores en la incertidumbre sobre el futuro de las instalaciones y sus puestos de trabajo.

Un representante sindical expresó su decepción y enfado por la noticia y dijo que las conversaciones con la empresa continuarían el lunes sobre un convenio colectivo para los trabajadores que podrían perder sus empleos.

"Esto le saldrá caro a Ford", dijo el representante sindical Joerg Koehlinger. "Enviaremos una señal para que otras empresas tengan miedo de arrasar centros".

Los sindicatos habían dicho antes que esperaban una solución para finales del primer trimestre de 2023 y que no esperarían hasta 2024.

El revés ocurre en un momento en que Ford está en plena negociación con el sindicato United Auto Workers (UAW) de Estados Unidos, que lleva 21 días de huelga por las condiciones laborales.

El posible inversor en Saarlouis, cuyo nombre no se ha dado a conocer, firmó un acuerdo no vinculante en junio, pero ahora ha decidido no continuar las negociaciones, informó un portavoz en un comunicado.

El futuro de la planta no está claro desde junio de 2022, cuando Ford eligió un emplazamiento en España para ensamblar su vehículo eléctrico de próxima generación en lugar de la instalación alemana, que dejará de producir su modelo actual, el Ford Focus, a partir de 2025.

El comité de empresa señaló más temprano en el año que 15 posibles inversores habían expresado su interés, y algunos medios informaron de que el fabricante chino de vehículos eléctricos BYD estaba entre ellos.