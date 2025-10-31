Ford España y su red de concesionarios entregan un cheque a World Central Kitchen para los damnificados por la dana

VALENCIA, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Ford España y su Red de Concesionarios y de sus clientes ha conseguido recaudar 11.800 euros a favor de World Central Kitchen (WCK) para los damnificados por la dana.

Esta donación está destinada a apoyar los esfuerzos de la organización en favor de los afectados por la devastadora, contribuyendo directamente a las labores de ayuda, reconstrucción y reapertura de los negocios de las zonas damnificadas, según ha destacado la multinacional en un comunicado.

El acto de entrega ha tenido lugar en las instalaciones de la concesión Vedat de Catarroja, una zona que sufrió severamente por las inundaciones.

La recaudación de fondos se ha llevado a cabo a través de una iniciativa solidaria de pruebas de conducción, que ha contado con la generosa colaboración de clientes, vendedores y toda la Red de Concesionarios de Ford España.

Por cada prueba realizada, se donaban cinco euros, alcanzando el total de la suma de la donación.

La colaboración entre Ford España y World Central Kitchen es una relación consolidada que se inició durante la pandemia y ha continuado brindando apoyo en diversas emergencias.

Durante la dana en Valencia, Ford España cedió vehículos como el Bronco o el Raptor para facilitar la labor de los miembros de WCK en la distribución de ayuda en las zonas más afectadas.

El presidente y consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso, ha destacado la importancia de la participación conjunta: "Desde Ford España, queremos agradecer a todos los concesionarios y a World Central Kitchen su incansable labor".

Esta iniciativa demuestra el poder de la unión y el compromiso de nuestra Red con la sociedad, especialmente en momentos de necesidad".

Por su parte, la chef de El Quenco de Pepa y embajadora de WCK en España, Pepa Muñoz, subrayó "la valiosa alianza con Ford: Agradecemos a Ford la relación que se va afianzando y la respuesta inmediata que siempre ofrecen cada vez que surge una emergencia.

Su apoyo es fundamental para que podamos seguir llevando esperanza y comida a quienes más lo necesitan".

Asimismo, la gerente de Vedat Mediterráneo, María Jesús Cátala, ha expresado su gratitud como representante de la Red de Concesionarios: "En Ford Vedat, donde nuestro propio concesionario sufrió graves daños por la dana, hemos sentido muy de cerca el impacto de esta catástrofe.

Por ello, queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la solidaridad de World Central Kitchen y la gran involucración de Ford España, así como de toda su red de concesionarios.

Para nosotros, es un honor poder contribuir, junto a nuestros clientes y empleados, a la recuperación de las comunidades afectadas, incluyendo la nuestra".

World Central Kitchen (WCK), fundada en 2010 por el chef José Andrés, es una organización sin ánimo de lucro que responde de forma inmediata en zonas afectadas por crisis humanitarias con el objetivo de ofrecer comidas frescas y nutritivas a las personas que más lo necesitan.

Paralelamente, trabaja para fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios locales mediante soluciones sostenibles impulsadas por las propias comunidades.