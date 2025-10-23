Ford gana casi 2500 millones de euros hasta septiembre, un 1,2% menos, pese a aumentar las ventas

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Ford ha logrado un beneficio neto de US$2900 millones (2496 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, lo que supone un descenso del 1,2% frente al mismo período del año anterior, según ha informado este jueves la compañía, al cierre de la jornada bursátil en Estados Unidos. Las ventas, sin embargo, han aumentado un 3%, hasta US$141.400 millones (121.736 millones de euros). Mientras, los costes crecieron hasta US$138.989 millones (119.661 millones de euros), un 4,66% más.

Por su parte, el beneficio operativo (Ebit) ajustado de los nueve primeros meses del año ha sido de US$5700 millones (4907 millones de euros), una cifra inferior en un 2,3% a la registrada por la firma automovilística hasta septiembre de 2024.

De cara al cierre del año, Ford prevé un Ebit ajustado para el año 2025 de entre US$6000 y US$6500 millones (5165 y 5596 millones de euros); un flujo de caja libre ajustado de entre US$2000 y US$3000 millones (1721 y 2582 millones de euros) y gastos de capital de aproximadamente US$9000 millones (7748 millones de euros).

TERCER TRIMESTRE EN POSITIVO

En lo que se refiere al tercer trimestre, las ventas de la compañía aumentaron en un 9% interanual, hasta US$50.500 millones (43.477 millones de euros), mientras que el beneficio neto alcanzó US$2400 millones (2066 millones de euros), un 1,6% más.

El flujo de caja operativo en el tercer trimestre fue de US$7400 millones (6370 millones de euros) y el flujo de caja libre ajustado fue de US$4300 millones (3702 millones de euros).

"Ford registró otro trimestre sólido, impulsado por nuestros increíbles productos y servicios, la durabilidad de Ford Pro y nuestro enfoque disciplinado en el costo y la calidad. Entramos en 2026 como una empresa más sólida y ágil", ha declaró el consejero delegado y presidente de la compañía, Jim Farley.

Asimismo, Ford ha anunciado este jueves planes para crear hasta 10.000 empleos para aumentar el volumen de producción de la Serie F, recuperar las pérdidas causadas por el incendio de Novelis y satisfacer la fuerte demanda de los clientes.

La compañía también ha declarado que el dividendo regular del cuarto trimestre será de US$0,15 dólares (0,13 euros) y se pagará a los accionistas el próximo 1 de diciembre.