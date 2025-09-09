LA NACION

Ford llama a revisión casi 1,5 millones de vehículos por problema con cámara

Ford está retirando del mercado casi 1,5 millones de vehículos en Estados Unidos porque la cámara retrovisora puede mostrar una imagen en blanco o distorsionada en la pantalla central mientras el vehículo está en reversa, lo que puede reducir o distorsionar la vista del conductor de lo que hay detrás del automóvil y aumentar el riesgo de un accidente.

El retiro incluye ciertos vehículos de los años modelo 2015 a 2019 de los modelos Lincoln Navigator, Lincoln MKC, Mustang, Ranger, Transit, Transit Connect, Econoline, Edge, Expedition, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD y F-550 SD.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras anunció el lunes en su informe de retiro de seguridad que Ford tiene conocimiento de 18 accidentes y ninguna lesión relacionada con el problema de la cámara.

La agencia indicó que los propietarios de los vehículos serán notificados por correo y se les instruirá para que lleven sus vehículos a un concesionario Ford o Lincoln para que la cámara sea inspeccionada y reemplazada, si es necesario. No habrá ningún cargo por el servicio.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

