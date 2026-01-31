Ford mantuvo conversaciones con china Xiaomi sobre asociación para vehículos eléctricos: Financial Times

31 ene (Reuters) - Ford ha mantenido conversaciones con el fabricante de vehículos eléctricos Xiaomi sobre la creación de una empresa conjunta para producir autos eléctricos en Estados Unidos, informó el sábado el Financial Times, que citó a personas familiarizadas con el asunto

Reuters no pudo verificar de inmediato el informe del FT, que Ford negó calificándolo de «completamente falso». Ni Ford ni Xiaomi respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters

Algunos de los principales fabricantes de automóviles y parlamentarios estadounidenses están preocupados por la entrada al país de fabricantes de autos y baterías respaldados por el Gobierno chino, argumentando que el futuro de la industria está en juego

El presidente republicano de una comisión de la Cámara de Representantes envió una carta esta semana al director general de Ford, Jim Farley, preguntándole por los planes de formar una empresa conjunta con el fabricante chino BYD y advirtiéndole de los posibles riesgos

«China ya ha demostrado en los últimos meses que va a utilizar la cadena de suministro de automóviles como arma. Se trata de una grave vulnerabilidad que solo empeoraría si Ford se asociara con BYD», dijo John Moolenaar en la carta del miércoles

Moolenaar también expresó su preocupación por los planes del fabricante de automóviles de construir un centro de datos de US$3.000 millones para fabricar baterías con tecnología de la empresa china CATL

Los fabricantes de automóviles norteamericanos han reducido su costosa apuesta por los vehículos eléctricos al no poder mantener el ritmo de sus competidoras chinos, perder créditos fiscales y girar hacia modelos más baratos e híbridos. (Reporte de Anusha Shah en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)