Ford retira 4,3 millones de vehículos en EE. UU. por un problema de software

WASHINGTON, 26 feb (Reuters) - Ford Motor anunció el jueves que retirará del mercado 4,3 millones de camionetas y SUV en Estados Unidos debido a un error de software que podría provocar el mal funcionamiento de los frenos y las luces exteriores

El fabricante de automóviles estadounidense dijo que la retirada afecta a los modelos F-150 de 2021 a 2026, F-250 SD de 2022 a 2026, Lincoln Navigator, Expedition, Maverick, así como a algunos vehículos Ranger y E-Transit

Al remolcar un remolque, un módulo puede perder la comunicación con el vehículo, lo que podría provocar la pérdida de las luces de freno y de los intermitentes, o la pérdida de la función de frenado. Ford actualizará el software del vehículo para solucionar el problema. (Reportaje de David Shepardson, edición de Louise Heavens, Editado en español por Juana Casas)