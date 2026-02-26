LA NACION

Ford retira 4,3 millones de vehículos en EE. UU. por un problema de software

Ford retira 4,3 millones de vehículos en EE. UU. por un problema de software
Ford retira 4,3 millones de vehículos en EE. UU. por un problema de software

WASHINGTON, 26 feb (Reuters) - Ford Motor anunció el jueves que retirará del mercado 4,3 millones de camionetas y SUV en Estados Unidos debido a un error de software que podría provocar el mal funcionamiento de los frenos y las luces exteriores

El fabricante de automóviles estadounidense dijo que la retirada afecta a los modelos F-150 de 2021 a 2026, F-250 SD de 2022 a 2026, Lincoln Navigator, Expedition, Maverick, así como a algunos vehículos Ranger y E-Transit

Al remolcar un remolque, un módulo puede perder la comunicación con el vehículo, lo que podría provocar la pérdida de las luces de freno y de los intermitentes, o la pérdida de la función de frenado. Ford actualizará el software del vehículo para solucionar el problema. (Reportaje de David Shepardson, edición de Louise Heavens, Editado en español por Juana Casas)

Reuters
Conforme a
The Trust Project