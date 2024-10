Forense: El rapero de Atlanta Rich Homie Quan murió de una sobredosis accidental

ATLANTA (AP) — El rapero Rich Homie Quan murió de una sobredosis accidental de drogas, confirmó la oficina del médico forense en Georgia.

La causa de la muerte del intérprete de hip hop, cuyo nombre verdadero era Dequantes Devontay Lamar, fue causada por una gran cantidad de drogas como fentanilo, alprazolam, codeína y prometazina, según un informe del médico forense del condado de Fulton obtenido por la revista People el martes.

El informe dice que Quan no mostró signos de trauma cuando su cuerpo fue encontrado. Su muerte fue dictaminada como un accidente.

Su hermano le dijo a la policía que pensó que Quan estaba dormido en el suelo junto a la cocina antes de recoger al rapero y ponerlo en el sofá, diciendo que era “muy inusual” ver comida todavía en su boca.

Más tarde esa mañana, una mujer llamó a la policía y notó que el cuerpo de Quan estaba frío y no respiraba.

Quan, de 33 años, quien murió en un hospital de Atlanta el 5 de septiembre, fue uno de los nombres más importantes del hip hop a mediados de la década de 2010. Ganó fama a través de los sencillos de trap “Flex (Ooh, Ooh, Ooh)” y “Type of Way”, que se convirtieron en un éxito tal que varios otros raperos se unieron al remix, incluidos Jeezy y Meek Mill.

Apareció en una canción de YG con Jeezy y lanzó la canción “Lifestyle” producida por London on da Track a través de su colectivo de rap Rich Gang que incluía a Young Thug y Birdman.

A esa producción siguió “Flex (Ooh, Ooh, Ooh)”, una canción producida por DJ Spinz y Nitti Beatz. Se convirtió en su sencillo en solitario más alto alcanzando el puesto 26 en la lista Hot 100 de Billboard. También apareció en la serie viral ”$ave Dat Money” de Lil Dicky.

En 2018, Quan debutó con su primer y único álbum de estudio “Rich as in Spirit” que incluía “Think About It”, un sencillo con Rick Ross.

AP