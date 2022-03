Forenses apuntan lesiones "compatibles" con la presunta agresión sexual imputada a Santi Mina

Los m茅dicos y psic贸logos del Instituto de Medicina Legal (IML) de Almer铆a que han depuesto este mi茅rcoles en la segunda sesi贸n de la vista oral contra los futbolistas Santi Mina y David Goldar han indicado que la lesi贸n "genital" que presentaba la joven v铆ctima es "compatible y veros铆mil" con la agresi贸n sexual que se enjuicia y han asegurado que la "sintomatolog铆a" de trastorno de estr茅s postraum谩tico que se le ha diagnosticado "est谩 directamente relacionada" con los hechos que relata.

En sala y en audiencia p煤blica, a preguntas de la defensa de Santi Mina, para quien la Fiscal铆a interesa ocho a帽os de prisi贸n, la perito que explor贸 psicol贸gicamente a la denunciante en 2019, dos a帽os despu茅s, ha trasladado que las secuelas "no son debido a hechos anteriores o a historias previas", sino que est谩 vinculado a "este hecho concreto" y "causado" por un "abuso o ataque sexual".

Anteriormente, interpelada por el Ministerio P煤blico, ha precisado que "se apreci贸" en ella en la exploraci贸n forense "depresi贸n grave, un estado de tristeza casi cronificado, sintomatolog铆a ansiosa y una percepci贸n de si misma muy negativa que, antes, no ten铆a". "Estaba muy afectada, evidentemente, por los hechos vividos", ha puntualizado.

En esta misma pericial y a ra铆z del testimonio del detective privado propuesto por la defensa, la funcionaria del IML ha asegurado que la "depresi贸n grave" diagnosticada a la denunciante "no se manifiesta de forma lineal, sino que se comporta como dientes de sierra".

"Claro que es compatible con tener una vida relativamente normal; puedes estar m谩s triste o menos triste, pero eso no implica que no pueda salir a la calle, tener relaci贸n con gente, o forzarse a mantener una vida laboral ante la necesidad de ingresos", ha remarcado para a帽adir que, en este estado mental, "no todos los d铆as son iguales; hay altibajos".

En la misma sesi贸n, ha comparecido como perito el m茅dico forense que explor贸 a la denunciante el 17 de junio de 2017, un d铆a despu茅s de los hechos sometidos a juicio, para ratificar que, como recoge en su informe, detect贸 cuatro lesiones "extragenitales" que ha referido como "equimosis o moratones" y una "lesi贸n genital" que "coinciden y se pueden producir" del modo en el que ella lo relata.

El funcionario, quien ha afirmado que hall贸 frente a una joven que ten铆a "tendencia al llanto, preocupaci贸n por lo sucedido" y que mostr贸 "un rechazo ansioso a la exploraci贸n ginecol贸gica", ha aludido tambi茅n a la presencia de restos biol贸gicos de los dos procesados.

Ante el tribunal de la Secci贸n Tercera de la Audiencia Provincial de Almer铆a que preside la magistrada T谩rsila Mart铆nez, han testificado, asimismo, los dos agentes de la Guardia Civil que detuvieron a Santi Mina en Moj谩car (Almer铆a) y que acudieron al lugar de los hechos enjuiciados, una furgoneta "camperizada", alertados por la Polic铆a Local.

Ambos han se帽alado que la denunciante, "un poco nerviosa", les comunic贸 esa madrugada que hab铆a mantenido "relaciones sexuales consentidas y voluntarias" con uno de los acusados, en concreto con David Goldar, y que, "en un momento dado, hab铆a entrado el otro acusado a la furgoneta", quien la habr铆a agredido sexualmente.

Cabe recordar que el Ministerio P煤blico no formula acusaci贸n contra Goldar, quien se sienta en el banquillo 煤nicamente procesado en calidad de "cooperador necesario" a petici贸n de la acusaci贸n particular que solicita penas de nueve a帽os y seis meses de c谩rcel.

Los guardias civiles han apuntado que ambos "estaban vestidos" dentro de la furgoneta y que la denunciante estaba con una amiga, que hab铆a requerido a la Polic铆a Local previamente para pedir ayuda porque desconoc铆a su paradero y que narr贸 que hab铆a "recriminado" a Mina y Goldar "lo que hab铆a pasado".

Asimismo, a propuesta de la defensa, ha testificado un detective privado que realiz贸 una "observaci贸n" de la vida de la v铆ctima en el verano de 2019 y que ha manifestado que ella "ten铆a una relaci贸n sentimental, una vida social normal, sin problema para relacionarse con extra帽os" al tiempo que se ha referido a su vestimenta y ha confirmado que visit贸 en, al menos, una ocasi贸n en el Instituto Balear de la Mujer.

Una vez concluida la sesi贸n, uno de los letrados del futbolista del RC Celta de Vigo, Diego Cap贸n, ha trasladado en declaraciones a los medios que tanto Santi Mina como David Goldar "est谩n muy tranquilos" y ha asegurado que el equipo letrado de ambos est谩 "muy satisfecho" con el desarrollo del juicio. Anteriormente, otra de las abogadas, F谩tima Magdaleno Rodr铆guez, ha afirmado que ambos est谩n tambi茅n "muy preocupados".

La primera sesi贸n se celebr贸 a puerta cerrada el pasado lunes y concluy贸 despu茅s de que ambos acusados ofreciesen una versi贸n exculpatoria ante el tribunal argumentando que fue "una relaci贸n sexual consentida". Tambi茅n declar贸 la denunciante, acompa帽ada por funcionarios del Servicio de Asistencia a las V铆ctimas de Andaluc铆a (SAVA) y protegida en todo momento con medio materiales como un biombo para, tal y como inst贸 el propio Ministerio P煤blico, "evitar la confrontaci贸n f铆sica" con los acusados.

Conclusiones este jueves

El juicio est谩 previsto que concluya este jueves, en audiencia p煤blica, con la comparecencia de otras siete personas en calidad de peritos y la pr谩ctica de la prueba documental. A continuaci贸n, las partes expondr谩n sus informes finales y quedar谩 visto para sentencia.

El escrito de calificaci贸n provisional del Ministerio P煤blico, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que Mina accedi贸 en la madrugada del 16 de junio de 2017 a una caravana estacionada en las proximidades de una conocida discoteca de Moj谩car y en cuyo interior estaban "su amigo", el tambi茅n futbolista gallego David Goldar, y la mujer.

La Fiscal铆a sostiene que habr铆a entrado "completamente desnudo" y que, "con 谩nimo libidinoso para satisfacer su apetito sexual y a pesar de la manifiesta voluntad contraria de la v铆ctima", se habr铆a dirigido a ella dici茅ndole: 'Mira, chica, t煤 me gustas mucho y creo que deber铆amos hacer algo'.

Cuando la mujer le contest贸 que se hab铆a ido a la caravana "con David", el escrito recoge que el procesado habr铆a salido "un minuto" para volver a entrar y, tras decirle que "le hab铆a gustado mucho", presuntamente perpetrar la agresi贸n sexual.