Forestal chilena Arauco coloca bonos por equivalente a unos US$840 millones

24 oct (Reuters) - Arauco, el brazo forestal de la chilena Empresas Copec, colocó el viernes bonos sustentables e híbridos en el mercado local en UF por el equivalente a unos US$840 millones, con vencimiento al 2058, dijo la compañía en un comunicado al regulador.

La firma dijo que "los fondos provenientes de la colocación de la Serie 'AG' se destinarán en un 100% a fines corporativos generales de la Compañía y/o de sus filiales".

Los bonos serie "AG" se emitieron por una suma total de 20 millones de UF, una unidad que se reajusta por la inflación, con una tasa de colocación del 3,97%.

Actuaron como asesores financieros Link Capital Partners y Banco Santander Chile, mientras que el agente colocador de la colocación fue Santander Corredores de Bolsa. (Reporte de Manuel Farías. Editado por Javier López)