FOREX-China frena la subida del yuan y otras divisas fluctúan por perspectivas sobre tipos

Por Rae Wee

SINGAPUR, 27 feb (Reuters) -

El dólar australiano se preparaba para otra fuerte subida mensual el viernes, ante las crecientes expectativas de una política monetaria más agresiva por parte de su banco central, mientras que el yuan perdía impulso después de que China frenara la prolongada subida de la moneda.

El Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) tomó medidas el viernes para frenar el rápido ritmo de apreciación del yuan, anunciando que eliminará las reservas de riesgo cambiario para algunos contratos a plazo, lo que se considera una forma de fomentar la compra de dólares.

Esto, junto con una fijación del punto medio del yuan más débil de lo esperado, hizo que el yuan del mercado nacional

bajara un 0,2%, hasta 6,8553 por dólar, rompiendo una racha ganadora de 10 días. Aun así, ha ganado alrededor de un 2% en lo que va de año, tras apreciarse más de un 4% en 2025.

"Está claro que el Banco Popular de China quiere que se ralentice el ritmo de apreciación del yuan", afirmaron los analistas de Maybank.

"Muchos apuntan que China ha ganado influencia tras la anulación (por parte de la Corte Suprema de EEUU) de los aranceles de Trump, y las recientes ganancias podrían ser una prueba de ello."

Por otra parte, el dólar australiano subía un 0,3%, hasta situarse en 0,7127 dólares, y se encaminaba hacia una ganancia mensual de más del 2%.

Con una subida de más del 6% en lo que va de año, es la moneda del G10 con mejor rendimiento hasta la fecha, ya que la buena salud de la economía nacional alimenta las expectativas de una política monetaria más agresiva por parte del Banco de la Reserva de Australia.

Las fluctuaciones de las divisas se han visto impulsadas principalmente por los cambios en las expectativas de tipos de interés este mes, pese a que los inversores se enfrentaban a tensiones geopolíticas y a la decisiva sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles impuestos anteriormente por el presidente Donald Trump, entre otros factores.

"Los tipos reflejan la evolución de la situación macroeconómica", dijo Sim Moh Siong, estratega de divisas de OCBC.

"El año pasado se trataba de qué bancos centrales recortarían los tipos y en qué medida. Este año, la atención se ha desplazado hacia qué bancos centrales liderarán la subida de los tipos."

El Banco de Japón también se encuentra en la senda de la subida, aunque eso ha contribuido poco a ayudar al yen, en un momento en que la política interna complica las perspectivas de los tipos, a pesar de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se ha mostrado abierto a una subida a corto plazo.

Aunque el yen subió un 0,2% hasta situarse en 155,78 en Asia, ha caído un 0,45% en la semana y un 0,64% en lo que va de mes.

Esta semana, el Gobierno japonés ha propuesto a dos académicos considerados firmes defensores del estímulo económico para formar parte del consejo del Banco de Japón, lo que transmite el rechazo de la primera ministra, Sanae Takaichi, a una subida de los tipos de interés.

"La óptica política en torno a los nombramientos hace que los mercados cuestionen el ritmo y la convicción de la normalización de la política", dijo Charu Chanana, estratega jefa de inversiones de Saxo.

(Información de Rae Wee; edición de Edwina Gibbs y Kim Coghill; edición en español de Jorge Ollero Castela)