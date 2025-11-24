FOREX-Debilidad yen alimenta riesgo intervención; dólar cae ante apuestas por recortes Fed

Por Ozan Ergenay y Tom Westbrook

LONDRES/SINGAPUR, 24 nov (Reuters) - El yen fue la moneda que peor se comportó el lunes frente a un dólar más débil, mientras los inversores esperaban señales de compras oficiales por parte de Tokio para frenar la caída de la divisa nipona.

* Un día festivo en Japón alivió el comercio en la jornada asiática y dejó al yen con una caída del 0,3% a 156,89 por dólar, manteniéndose cerca del mínimo de 10 meses de la semana pasada.

* La moneda nipona ha estado cayendo debido a una combinación de políticas fiscales más laxas y unos de los tipos de interés más bajos del mundo. El viernes encontró cierto apoyo, rebotando desde mínimos de 10 meses, después de que la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, intensificara las advertencias verbales de intervención para frenar la caída de la divisa.

* Los operadores ven el riesgo de intervención entre los 158 y los 162 yenes por dólar, y las operaciones más reducidas por Acción de Gracias más adelante esta semana podrían ser una oportunidad para que las autoridades intervengan.

* "En estos momentos, el yen está atrapado entre dos factores. Por un lado, tenemos unos tipos más altos en la parte delantera, con el Banco de Japón continuando con las subidas, y, por el otro lado, el tramo largo de la curva, que se ha estado moviendo al alza por los posibles riesgos fiscales a la baja", dijo Nick Rees, jefe de investigación macroeconómica de Monex Europe.

* Rees dijo que los mercados estaban más centrados en los riesgos a largo plazo para la economía japonesa que en las implicaciones a corto plazo para la divisa.

* Japón puede intervenir activamente en el mercado de divisas para mitigar el impacto económico negativo de un yen débil, afirmó Takuji Aida, miembro del sector privado de un panel clave del gobierno, en un programa de televisión de la cadena pública NHK el domingo.

* El euro subía un 0,2%, hasta 1,1531 dólares, ante el resurgimiento de las apuestas sobre una bajada de tasas en Estados Unidos en diciembre. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó que hay margen para bajar los tipos a corto plazo.

* No ha ofrecido ninguna reacción inicial a los planes de paz de Ucrania, ya que Ucrania y EE. UU. dijeron que habían creado un marco actualizado y refinado que modifica el plan de 28 puntos de la semana pasada.

* El índice del dólar se mantenía estable en 100,15 y las demás divisas principales se mantuvieron cerca de sus mínimos recientes.

* La libra esterlina apenas variaba a 1,3095 dólares, a la espera del anuncio presupuestario del miércoles. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, busca un equilibrio entre el gasto para apoyar el vacilante crecimiento y demostrar a los inversores que Gran Bretaña puede cumplir sus objetivos fiscales.

* El dólar neozelandés se aferraba a los 0,5608 dólares, tras haber caído casi un 8% desde julio por el deterioro de las perspectivas económicas.

* Los mercados están casi seguros de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda recortará las tasas en 25 puntos básicos el miércoles, pero se muestran indecisos sobre si se producirá una nueva reducción el año que viene.

(Reportaje de Ozan Ergenay y Tom Westbrook, Edición de Shri Navaratnam, Amanda Cooper y Gareth Jones, Editado en español por Juana Casas)