FOREX-Divisas sensibles al riesgo suben mientras se acerca resolución al cierre del Gobierno EE. UU.

(.)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 10 nov (Reuters) -

Divisas sensibles al riesgo, como el dólar australiano, subían el lunes, mientras que monedas de refugio como el yen declinaban ante el billete verde, ya que el apetito por el riesgo se veía impulsado por indicios de que el Gobierno federal estadounidense está más cerca de reabrir.

* El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una medida destinada a reabrir el Gobierno federal y poner fin al cierre de 40 días, que está afectando a los trabajadores federales, retrasado la ayuda alimentaria y obstaculizado los viajes aéreos.

* Los movimientos se veían frenados por los volúmenes relativamente bajos previos al festivo del martes por el Día de los Veteranos, en el que el mercado de bonos estadounidense permanecerá cerrado y es probable que los de divisas registren un descenso de la actividad.

* "Los volúmenes de negociación son relativamente bajos antes de la festividad de mañana y la mayoría de los actores están evitando grandes posiciones direccionales, ya que lidian con las incertidumbres que aún se ciernen sobre el estado de los fundamentos de Estados Unidos", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay en Toronto.

* El índice dólar bajaba un 0,14% a 99,59 unidades y el billete verde operaba plano frente al euro, a 1,564 unidades. Frente al yen, la moneda estadounidense se apreciaba un 0,44% a 154,07 unidades.

* El aussie ganaba un 0,57% ante la divisa estadounidense. La divisa australiana se utiliza a veces como barómetro de la confianza en el crecimiento mundial y suele moverse en línea con los mercados de renta variable, que subían el lunes.

* Si se levanta el cierre, la atención se centrará en los datos económicos de Estados Unidos, en particular los de nóminas no agrícolas, que no se han publicado desde que las operaciones del Gobierno se paralizaron hace más de un mes.

* Los precios del mercado reflejan en la actualidad una probabilidad del 67% de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en diciembre, aunque esos precios podrían cambiar bruscamente en cualquier dirección una vez que se conozcan los datos.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter y Alun John; editado en español por Carlos Serrano)