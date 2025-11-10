FOREX-Divisas sensibles al riesgo suben mientras se acerca resolución de paralización del Gobierno de EEUU

(Actualiza con cotizaciones por la tarde en Nueva York)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 10 nov (Reuters) - Divisas sensibles al riesgo, como el dólar australiano, subieron el lunes, mientras que monedas de refugio como el yen declinaron ante el billete verde, ya que el apetito por el riesgo se vio impulsado por indicios de que el Gobierno federal estadounidense está más cerca de reabrir.

* El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una medida destinada a reabrir el Gobierno federal y poner fin al cierre de 40 días, que está afectando a los trabajadores federales, retrasando la ayuda alimentaria y obstaculizando los viajes aéreos.

* Pero los movimientos se vieron frenados por los volúmenes relativamente bajos previos al festivo del martes por el Día de los Veteranos, en el que el mercado de bonos estadounidense permanecerá cerrado y es probable que los de divisas registren un descenso de la actividad.

* El índice dólar cotizaba casi estable en 99,59 unidades, y el billete verde subía un 0,03% frente al euro, a 1,1561 unidades. Frente al yen, la moneda estadounidense se apreciaba un 0,38%, a 153,98 unidades.

* El aussie ganaba un 0,72% ante la divisa estadounidense. La moneda australiana se utiliza a veces como barómetro de la confianza en el crecimiento mundial y suele moverse en línea con los mercados de renta variable.

* Si se levanta el cierre, la atención se centrará en los datos económicos de Estados Unidos, en particular los de nóminas no agrícolas, que no se han publicado desde que las operaciones del Gobierno se paralizaron hace más de un mes.

* El mercado refleja en la actualidad una probabilidad del 61% de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en diciembre, aunque esos precios podrían cambiar bruscamente en cualquier dirección una vez que se conozcan los datos.

* En el mercado de las criptomonedas, el bitcóin ganaba un 1,31% a 105.873 dólares. (Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter y Alun John; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)