Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 13 oct (Reuters) - El dólar subía el viernes, ampliando sus ganancias de la sesión anterior, por datos de precios al consumidor en Estados Unidos más altos de lo esperado que reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal pueda tener que mantener tasas de interés restrictivas durante más tiempo para controlar la inflación.

* El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0,4% en septiembre, manteniendo la tasa interanual en el 3,7%, igual que en agosto. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que subiría un 0,3% en el mes y un 3,6% interanual.

* Datos del miércoles habían mostrado que los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en septiembre, debido al encarecimiento de los productos energéticos y los alimentos.

* "Los operadores no creían realmente en el fuerte IPP de septiembre hasta que el IPC de ayer lo reforzó", dijo Helen Given, Trader de FX en Monex USA. "Veo el gran movimiento del dólar de ayer (jueves) como una corrección a la baja reacción al IPP del miércoles", dijo Given.

* El índice dólar, que compara la divisa estadounidense frente a seis pares, subía un 0,08%, a 106,6 puntos. El índice, que había ganado un 0,8% el jueves, su mayor avance diario desde el 15 de marzo, está en camino de terminar la semana con un alza del 0,4%.

* "Un cierre de semana en máximos sugiere que el dólar podría avanzar un poco más para volver a tocar, al menos, sus máximos recientes", afirmó en una nota Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank.

* El yen japonés subía un 0,09%, a 149,57 por dólar, con los operadores en guardia ante cualquier señal de debilidad.

(Reporte de Saqib Iqbal Ahmed, Reporte adicional de Brigid Riley y Samuel Indyk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)