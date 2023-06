Forex-dólar aumenta debilidad tras serie de datos en eeuu; euro avanza tras comentarios del bce

(.)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 27 jun (Reuters) - El índice dólar bajaba el martes tras la publicación de una serie de datos económicos que indicaron que la economía estadounidense sigue resistiendo, mientras que el euro se fortalecía luego de los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

* El billete verde aumentaba su retroceso tras conocerse que los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en Estados Unidos aumentaron de forma inesperada en mayo, aunque el mes anterior se revisó a la baja, lo que indica que las empresas mantienen cierta cautela a la hora de realizar inversiones.

* La confianza de los consumidores subió a 109,7 en junio, según el Conference Board, su nivel más alto desde enero de 2022, frente al 102,5 del mes anterior.

* Datos adicionales sobre ventas de viviendas unifamiliares nuevas en mayo y los precios de la vivienda en abril también indicaron que el mercado inmobiliario ha sido capaz de capear el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* "El problema es que no hay indicios de que se avecine una recesión, no se ve en ninguna estadística. Lo que hay es un paradigma histórico en el que cuando la Fed sube las tasas a esta velocidad y en esta medida hay una recesión", dijo Joseph Trevisani, de FXStreet.com. "Ese es el modelo que todo el mundo está mirando, pero los modelos no siempre funcionan, ya sabes".

* El índice dólar restaba un 0,214% a 102,490 unidades. El yen cedía un 0,32% a 143,97 unidades por dólar, tras haber llegado a cotizar a 144,02, su mínimo desde el 10 de noviembre, ya que los inversores están pendientes de una posible intervención del Banco de Japón, que actuó por última vez sobre su divisa cuando cotizaba en torno a 145 unidades.

* El euro ganaba un 0,47% a 1,0955 dólares tras tocar los 1,0976 dólares, su cota más elevada desde el 22 de junio, después de los comentarios de los responsables del BCE.

* Lagarde dijo que la inflación en la zona euro había entrado en una nueva fase que podría prolongarse durante algún tiempo, y "es improbable que en un futuro próximo el banco central pueda afirmar con plena confianza que se han alcanzado las tasas máximas".

