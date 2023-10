(.)

Por Herbert Lash y Joice Alves

Nueva york/londres, 9 oct (reuters) - el dólar subía el lunes frente al euro y la libra esterlina, en un movimiento de búsqueda de seguridad mientras los enfrentamientos entre israel y el grupo islamista palestino hamás hacen temer que el conflicto se extienda más allá de gaza.

* El apetito por el riesgo se mostraba frágil después de que Israel llamó a filas a 300.000 reservistas, una cifra sin precedentes, y advirtió a los residentes de algunas partes de la Franja de Gaza de que se marchen, en una señal de que podría estar planeando un asalto terrestre para derrotar a Hamás.

* "Todavía no estoy convencido de que la geopolítica vaya a mover los mercados", dijo Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex en Nueva York. "Todavía no lo sabemos, pero mientras la guerra sea sólo entre Israel y Hamás en Gaza (...), que no sea más amplia y esté contenida, entonces creo que podemos volver a centrarnos en los fundamentos económicos".

* El shekel restaba un 2,84%, a 3,9470 unidades por dólar, después de que el Banco de Israel anunciara que vendería hasta 30.000 millones de dólares de divisas en el mercado abierto para mantener la estabilidad. La divisa israelí llegó a perder más de un 3% con anterioridad, hasta un mínimo de casi ocho años de 3,9880 por dólar.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba un 0,047%, mientras que el euro cedía un 0,35%, a 1,0549 dólares.

* El yen -otra divisa tradicionalmente considerada de refugio- subía un 0,28%, a 148,89 unidades por dólar, en una jornada en la que los mercados japoneses estaban cerrados por festivo. La libra perdía un 0,19%, a 1,2209 unidades por dólar.

* "Si estalla una guerra en cualquier parte del mundo, es una buena idea tener dólares. Por lo tanto, no es de extrañar que el billete verde comenzara la jornada al alza", dijo Ulrich Leuchtmann, de Commerzbank.

* El dólar también se veía respaldado por los positivos datos laborales del viernes en Estados Unidos, que podrían preparar el terreno para una inflación más alta de lo esperado esta semana.

(Reporte adicional de Rae Wee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)