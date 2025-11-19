FOREX-Dólar avanza frente al yen, a la espera del informe de empleo de EE. UU.

(Actualiza con cotizaciones en Nueva York)

Por Joice Alves y Ozan Ergenay

NUEVA YORK/LONDRES, 19 nov (Reuters) -

El dólar subía frente al yen el miércoles, y la divisa nipona caía a mínimos de 10 meses después de que la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, afirmara que el nuevo Gobierno de Japón estaba vigilando de cerca los mercados "con un alto sentido de urgencia".

* La divisa ha estado cayendo debido a las expectativas del mercado de que el Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi ofrezca un enorme paquete de gasto respaldado por unas tasas de interés bajos.

* "Desde un punto de vista a corto plazo, el yen sigue obteniendo malos resultados. Se está desviando significativamente de los fundamentos subyacentes", dijo Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank. "Sin duda, está en el punto de mira de las autoridades japonesas. Puede que estemos entrando en un rango en el que una protesta más enérgica por parte del Gobierno japonés se convierta en un riesgo claro".

* E

l dólar se apreció frente a la mayoría de las divisas principales, como el euro y la libra esterlina, mientras los operadores esperaban la publicación de las minutas de la reunión de octubre de la Reserva Federal.

* Los operadores esperan que esta publicación y las próximas nóminas no agrícolas ofrezcan pistas sobre la posibilidad de un recorte de las tasas de interés el mes que viene.

* El yen

caía un 0,62%, a 156,50 unidades, tras tocar su nivel más bajo frente al dólar desde enero.

* La toma de posesión el mes pasado de Takaichi, conocida

por ser

partidaria

de una política fiscal y monetaria expansiva, ha complicado los esfuerzos del Banco de Japón por elevar gradualmente unas tasas de interés aún bajas.

* En tanto, la inflación de los precios al consumo en Reino Unido se desaceleró al 3,6%, desde el máximo conjunto de 18 meses alcanzado en septiembre del 3,8%, tal y como esperaban el BoE y los economistas encuestados por Reuters, según mostraron las cifras oficiales el miércoles.

* "Con un mercado laboral (británico) más débil de lo esperado, un crecimiento del PIB más débil de lo previsto por el BoE y una inflación subyacente algo por debajo de las expectativas del BoE, creemos que el gobernador (Andrew) Bailey se sentirá más confiado a la hora de recortar las tasas por debajo del 4%", dijo Sanjay Raja, del Deutsche Bank.

* La libra restaba un 0,52%, a 1,3075 dólares, tocando brevemente su nivel más bajo desde el viernes, cuando los mercados británicos se vieron sacudidos por las especulaciones en torno al esperado presupuesto del 26 de noviembre.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, mejoraba un 0,45%, a 100,03 unidades. El euro caía un 0,35% a 1,154 dólares.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal presentan una probabilidad implícita del 48% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 10 de diciembre, frente al 42,4% de un día antes.

(Reporte de Joice Alves y Ozan Ergenay en Londres; reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)