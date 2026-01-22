FOREX-Dólar cae al aliviarse preocupaciones sobre Groenlandia y tras datos optimistas en EE. UU.

(.)

Por Stefano Rebaudo y Hannah Lang

22 ene (Reuters) - El dólar bajaba el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó las amenazas arancelarias y descartó tomar Groenlandia por la fuerza, y apenas sufría cambios por unos datos de inflación que estuvieron en línea con las expectativas del mercado.

* El informe de gastos de consumo personal -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal-, mostró que el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó con solidez en octubre y noviembre, lo que probablemente mantiene a la economía en camino de un tercer trimestre consecutivo de fuerte crecimiento.

* El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, subió un 0,5%, tras aumentar en el mismo margen en octubre, según informó el Departamento de Comercio. Los economistas consultados por Reuters habían previsto que el gasto de los consumidores aumentara un 0,5% en noviembre.

* El billete verde sumó un 0,35% en la víspera frente al euro tras los comentarios de Trump sobre Groenlandia, después de perder algo menos de un 1% entre el lunes y el martes.

* En la sesión, la moneda estadounidense cedía un 0,35% ante su par comunitario, a 1,1726 unidades, y perdía un 0,52% frente al franco suizo, a 0,7913 unidades.

* El yen seguía bajo presión después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, convocó esta semana elecciones anticipadas y prometió medidas para relajar la política fiscal. La divisa japonesa se debilitaba un 0,07%, a 158,415 unidades por dólar, cerca del mínimo de 18 meses de 159,45 tocado la semana pasada.

* La amenaza de Trump de imponer aranceles a las naciones aliadas que se resistan a su ambición de controlar Groenlandia asustó a los mercados, desencadenando una amplia venta de activos estadounidenses. Aun así, algunos analistas dijeron que hay poca evidencia de un movimiento real de salida del dólar.

* "Todo este argumento de que los inversores europeos están vendiendo activos estadounidenses es muy difícil de sostener", afirmó Bob Savage, de BNY. "Esta no es una historia de 'Vender EEUU', es una historia de gestión del riesgo. Simplemente estamos viendo más cobertura porque la volatilidad ha aumentado después de estar en niveles muy bajos a fines del año pasado".

