FOREX-Dólar cae ante el yen, pero cierra la semana en alza

(Actualiza con operaciones por la tarde en Nueva York)

Por Ozan Ergenay y Laura Matthews

NUEVA YORK/LONDRES, 21 nov (Reuters) - El dólar se debilitó frente al yen el viernes, después de que las autoridades japonesas intensificaron su intervención verbal para frenar la caída de la divisa, pero el billete verde registró su mayor alza semanal en seis semanas.

* El yen subió después de que la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, dijo que la intervención era una opción para hacer frente a los movimientos excesivamente volátiles y especulativos, dejando a los operadores en alerta por si Tokio diera señales de compra de yenes.

* Por otra parte, las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, el viernes, en las que afirmaba que el banco central estadounidense aún puede recortar los tipos de interés

"a corto plazo"

sin poner en peligro su objetivo de inflación, también contribuyeron a frenar la fortaleza del dólar.

* "Ese fue prácticamente el eje que movió el mercado", dijo Michael Boutros, estratega técnico senior de StoneX. "Tiene mucho peso, obviamente"

* Frente a las demás divisas principales, el billete verde se mostró sólido, y el índice dólar alcanzó su nivel más alto desde finales de mayo.

* La divisa japonesa subió un 0,63% a 156,549 unidades por dólar, aunque se mantuvo cerca del mínimo de 10 meses del jueves de 157,90 y aún iba camino de perder un 1,2% en la semana.

* Esta semana, los mercados de divisas han centrado gran parte de su atención en el yen, que ha alcanzado nuevos mínimos ante la preocupación de los inversores por el deterioro de las perspectivas de la situación fiscal del país. El gabinete de la primera ministra, Sanae Takaichi, aprobó el viernes un paquete de estímulo económico de 21,3 billones de yenes (US$135.400 millones).

* Frente al euro, el yen se situó cerca de su nivel más bajo desde la introducción de la moneda única, aunque el euro cayó un 0,83% a 180,01 yenes.

* John Velis, responsable de estrategia macroeconómica para las Américas de BNY Markets, afirmó que el yen se ha mantenido a raya porque las amenazas de intervención están perdiendo cierta credibilidad.

* "Y todavía hay expectativas de que el Banco de Japón suba los tipos este año, si no a principios del próximo. Eso ha mitigado el movimiento del yen", añadió Velis.

* En el mercado general, el dólar se encaminaba a una subida semanal, ya que los inversores recortaban las apuestas a una mayor relajación de la política monetaria por parte de la Reserva Federal el mes que viene.

* La publicación de un informe retrasado sobre las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, el jueves, ofreció una imagen mixta del mercado laboral del país, mostrando que el crecimiento del empleo se aceleró en septiembre, aunque la tasa de desempleo subió al 4,4%, su nivel más alto en cuatro años.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores de futuros sobre fondos de la Reserva Federal valoran ahora en un 73% la posibilidad de un recorte en diciembre, frente al 39% del jueves.

* El euro cayó un 0,16% a 1,1511 dólares y se encaminaba a una caída semanal del 1%.

* La libra esterlina perdió un 0,27% a 1,3105 dólares, mientras los inversores siguen esperando ansiosos el próximo presupuesto británico.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de otras divisas importantes, coqueteó con un máximo de 5 meses y medio y operaba en 100,19 unidades.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin descendió a un mínimo de siete meses, con una baja del 3,52% de 84.146,2 dólares. (Reporte de Ozan Ergenay, Samuel Indyk y Rae Wee; Editado en Español por Ricardo Figueroa, Javier Leira y Raúl Cortés Fernández)