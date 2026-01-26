FOREX-Dólar cae de forma generalizada; yen sube por riesgo de intervención

(.)

Por Saqib Iqbal Ahmed y Samuel Indyk

NUEVA YORK, 26 ene (Reuters) - El dólar caía el lunes y el yen japonés tocó un máximo de más de dos meses, ante el aumento de las especulaciones sobre una intervención coordinada por parte de las autoridades en Estados Unidos después de las declaraciones de la primera ministra de Japón y el principal diplomático de divisas nipón.

* Los inversores también redujeron sus posiciones en dólares antes de la reunión de la Reserva Federal y un posible anuncio por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de un nuevo jefe del banco central. La preocupación por un nuevo cierre del Gobierno estadounidense también presionaba al dólar.

* El dólar caía un 1,3% frente a la moneda japonesa a 153,73 yenes, lo que supone una baja de casi el 3% en las dos últimas sesiones, el peor debilitamiento desde agosto de 2024, cuando la divisa nipona se apreció bruscamente debido a la reversión de las populares operaciones de carry trade con el yen.

* Tokio siguió preocupando a los inversores después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo el domingo que su gobierno tomaría las "medidas necesarias" contra los movimientos especulativos del mercado.

* El viernes, una fuente dijo a Reuters que la Reserva Federal de Nueva York comprobó los tipos de cambio entre el dólar y el yen con los operadores, lo que se considera un precursor de la intervención. La prisa por salir de las posiciones cortas en yenes ha elevado la divisa más de un 3% desde el mínimo del viernes.

* La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, declinó hacer comentarios sobre la revisión de tipos, mientras que el diplomático de divisas Atsushi Mimura afirmó que el gobierno mantendría una estrecha coordinación con Estados Unidos en materia de divisas y actuaría de forma adecuada.

* La venta de dólares ayudaba el lunes a impulsar al euro y a la libra esterlina a máximos de cuatro meses, mientras que el dólar australiano alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2024.

* El euro subía un 0,4% a 1,1857 dólares, la libra un 0,3% a 1,36945 dólares y el dólar australiano un 0,4% a 0,6922 dólares.

* Trump dijo el jueves que pronto anunciaría su nominado como próximo jefe de la Fed, en sustitución del presidente Jerome Powell. Rick Rieder, de BlackRock, es el favorito en el sitio de apuestas Polymarket con una probabilidad del 48%.

* La Fed concluirá su reunión de política monetaria el miércoles, con los mercados esperando que no haya cambios, pero que sus funcionarios marquen nuevos recortes, con alrededor de 50 puntos básicos de flexibilización descontados para el año. (Reporte de Saqib Iqbal Ahmed en Nueva York, Samuel Indyk en Londres; reporte adicional de Gregor Stuart Hunter y Tom Westbrook en Singapur y Gertrude Chavez en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)