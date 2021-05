Forex-dólar cae en medio de estables rendimientos bonos tesoro

* Gráfico: tasas de cambio mundiales https://tmsnrt.rs/2RBWI5E (Actualiza cotizaciones hacia el cierre del mercado. Cambia autor y procedencia -previa LONDRES)

NUEVA YORK, 17 mayo (Reuters) - El dólar cayó el lunes a medida que el nerviosismo por la inflación, exacerbado por los precios récord pagados según una encuesta manufacturera regional en Estados Unidos, benefició a las monedas más riesgosas a expensas de la divisa estadounidense.

* Pero el retorno de los bonos del Tesoro a 10 años , cotizó estable a medida que los participantes del mercado buscaban pistas sobre la tolerancia de la Reserva Federal a la inflación a corto y mediano plazo.

* "Dado que desde la liquidación de la semana pasada, el dólar no ha podido repuntar mucho, me dice que el motor no es el mercado de divisas sino el mercado de tasas de interés", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Forex en Nueva York. "Y sin mayores rendimientos, es difícil ver cómo el dólar podría ganar mucha tracción".

* La Reserva Federal de Estados Unidos publicará el miércoles las minutas de su reunión de política monetaria de abril, que los participantes del mercado analizarán en busca de pistas sobre las opiniones del banco central sobre los picos de inflación actuales.

* "La Fed todavía dice que va a ser muy paciente", agregó Chandler. "Si Estados Unidos no ofrece tasas de interés más altas, el dólar soporta la carga, y ahí es donde estamos ahora".

* El informe Empire State de la Reserva Federal de Nueva York mostró un récord en la encuesta de precios pagados por los fabricantes en el estado de Nueva York, a medida que los productores de materiales tienen complicaciones para cumplir con la creciente demanda.

* El índice dólar bajó un 0,14% a 90,157 unidades. El euro, en tanto, ganó un 0,09% a 1,2159 dólares y la moneda estadounidense perdió un 0,15% a 109,175 yenes.

* El bitcóin tocó un mínimo de tres meses después de que el jefe de Tesla Inc, Elon Musk, sugiriera el fin de semana que el fabricante de automóviles puede haber vendido ya algunas de sus participaciones en la criptodivisa.

