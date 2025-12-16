FOREX-Dólar cae frente a otras monedas tras retraso de datos de EEUU sobre crecimiento y empleo

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 16 dic (Reuters) - El dólar estadounidense caía el martes frente a las principales divisas tras la publicación de unos datos económicos retrasados que mostraron un crecimiento del empleo mayor de lo esperado, lo que indica que la Reserva Federal podría mostrarse cauta a la hora de seguir recortando las tasas a corto plazo.

* La economía estadounidense añadió 64.000 puestos de trabajo en noviembre, superando la estimación de los economistas encuestados por Reuters. Esto se produjo después de que la economía perdiera 105.000 puestos de trabajo en octubre, según los datos del Departamento de Trabajo.

* El informe sobre el empleo se retrasó debido a los 43 días de cierre del gobierno federal estadounidense.

* Tras conocerse los datos, el dólar cedió terreno frente a sus pares. La última caída fue del 0,26%, hasta los 0,79435, frente al franco suizo.

* John Velis, estratega de divisas y macroeconomía para las Américas de BNY, comentó: "Los datos fueron mixtos, hubo algunas buenas señales en la contratación y algo mejor de lo esperado, pero no de forma masiva".

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 73,4% de que se mantengan los tipos en la próxima reunión del banco central estadounidense, el 28 de enero, frente al casi 70% de hace una semana.

* El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, caía un 0,22%, hasta 98,05 puntos. Se encamina a su segunda sesión consecutiva de pérdidas.

* Las decisiones de los bancos centrales centrarán la atención esta semana. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés el jueves.

* Los datos económicos de la zona euro fueron dispares, pero respaldaron la política de tasas de interés más altas y a largo plazo del BCE y reforzaron al euro. Los datos mostraron que la moral de los inversores alemanes subió más de lo esperado en diciembre y que el crecimiento de la actividad empresarial de la zona euro se ralentizó a finales de 2025.

* El euro subía un 0,3%, hasta 1,1788 dólares, tocando su nivel más alto desde septiembre y en camino de su quinta sesión consecutiva de ganancias.

* El Banco de Inglaterra, por su parte, parece abocado a una votación sobre las tasas esta semana, en la que se espera que el gobernador Andrew Bailey cambie de opinión y se incline por un recorte.

* La libra esterlina se apreciaba un 0,39% hasta 1,3425 dólares, alcanzando su nivel más alto en dos meses a la espera de la decisión del Banco de Inglaterra del jueves.

* El dólar caía un 0,38% hasta 154,615 frente al yen a la espera de la decisión del BoJ del viernes.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin ganaba un 1,14%, hasta 87.212,46 dólares, camino de romper cuatro sesiones consecutivas de pérdidas. El ether bajaba un 0,51%, hasta 2.929,19 dólares.

(Reportajes de Chibuike Oguh en Nueva York, Stefano Rebaudo y Gregor Stuart Hunter; edición de Mark Potter, Susan Fenton, Chizu Nomiyama y Mark Heinrich, Editado en español por Juana Casas)