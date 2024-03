(.)

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 4 mar (Reuters) - El dólar caía frente al euro el lunes, al inicio de una semana repleta de acción para los mercados, con el presupuesto británico, una reunión del Banco Central Europeo, datos de empleo en Estados Unidos e importantes momentos políticos tanto en China como en Estados Unidos.

* La atención también se centraba en el bitcóin, que alcanzó un máximo de más de dos años por encima de los 65.000 dólares tras un fin de semana tranquilo, impulsado al alza en las últimas semanas por los grandes flujos hacia los fondos cotizados en bolsa de criptodivisas, sobre todo en Estados Unidos.

* El euro ganaba un 0,12%, a 1,0853 dólares; el índice dólar -que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas- operaba estable a 103,83 unidades; y el yen fluctuaba en torno a las 150 unidades por dólar.

* "Los mercados de divisas están operando con mucha cautela ante la gran cantidad de información nueva de esta semana", dijo Helen Given, de Monex USA en Washington. "Nadie quiere llevarse una sorpresa, por lo que me extrañaría que los flujos no se mantengan moderados en la primera mitad de la semana".

* En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prestará testimonio ante los legisladores el miércoles y el jueves, y el viernes se conocerá el informe sobre nóminas, con previsiones que apuntan a un alza aún sólido de 200.000 tras el espectacular aumento de 353.000 de enero.

* Esta semana también se celebra el "Supermartes", la jornada más importante del calendario de primarias presidenciales en Estados Unidos.

* Por su parte, la libra esterlina subía un 0,23%, a 1,2682 dólares, mientras los operadores esperan el presupuesto británico, previsto para el miércoles. El ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, ha intentado amortiguar las especulaciones sobre grandes recortes fiscales previos a las elecciones.

* El jueves se reúne el Banco Central Europeo. La mayoría de los responsables de política de la entidad se han mostrado cautos a la hora de sugerir que vayan a recortar pronto las tasas de interés.

(Reporte adicional de Kevin Buckland en Tokio y Alun John en Londres; editado en español por Carlos Serrano)