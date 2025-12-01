FOREX-Dólar cae frente al yen después de que el Banco de Japón insinuara alza de tasas

(Actualiza con cotizaciones por la tarde en Nueva York)

Por Saqib Iqbal Ahmed y Amanda Cooper

NUEVA YORK, 1 dic (Reuters) - El dólar cayó el lunes frente al yen, luego de que el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, sugirió que un alza de tasas en diciembre podría estar sobre la mesa.

Mientras tanto, las crecientes expectativas de una reducción de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre ejercieron presión a la baja sobre el dólar a nivel general.

Ueda dijo el lunes que el banco central considerará los "pros y los contras" de subir las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria de diciembre, ofreciendo el indicio más fuerte hasta la fecha de que una subida podría materializarse este mes.

Posteriormente, en una rueda de prensa, señaló que daría más detalles sobre la futura senda de alzas de tasas del banco central una vez que los tipos hayan subido al 0,75%, y añadió que la decisión política de diciembre tendrá en cuenta la información salarial y otros datos.

Ello contribuyó al repunte de la divisa japonesa, que dejaba al dólar con una caída del 1%, a 154,665 yenes. Luego la divisa estadounidense recortó pérdidas y bajaba un 0,7%, hasta 155,09 yenes.

"Parece que el Banco de Japón se muestra más cómodo con las alzas", dijo Jayati Bharadwaj, responsable de estrategia de divisas de TD Securities. "Esperamos que la suba se produzca en diciembre, lo que nos acerca más a nuestra previsión, y eso está ayudando al yen".

Los operadores han incorporado una creciente probabilidad de una subida de tasas del Banco de Japón en diciembre, y la caída del yen a mínimos de 10 meses el mes pasado ha reforzado el argumento para subirlos.

El yen se recuperó frente a una serie de monedas, con el euro cayendo un 0,4% y la libra bajando un 0,6%.

En el mercado más amplio, el dólar se debilitó mientras los inversores se preparaban para un mes crucial que podría traer el último recorte de tasas de la Fed del año y la confirmación de un sucesor del presidente Jerome Powell.

Los datos del lunes mostraron que el sector manufacturero estadounidense se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, con las fábricas enfrentándose a la caída de los pedidos y al aumento de los precios de los insumos, al persistir el lastre de los aranceles a la importación.

El euro subió a un máximo de dos semanas de 1,1652 dólares, antes de recortar ganancias y cotizar con un avance del 0,1%.

En tanto, la libra esterlina caía un 0,2% a 1,3254 dólares, tras haber registrado su mejor semana en más de tres meses en un repunte de alivio después de que la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, reveló el presupuesto.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran en un 88% la probabilidad de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés en 25 puntos básicos en su reunión de la semana que viene.

Entre las criptomonedas, el bitcóin caía un 6% a 85.454 dólares. (Reporte adicional de Rae Wee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)