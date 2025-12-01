FOREX-Dólar cae frente al yen después de que el Banco de Japón insinuara un alza de tasas

(Actualiza con cotizaciones y detalles; cambia redacción, autor y procedencia, previa LONDRES)

Por Saqib Iqbal Ahmed y Amanda Cooper

NUEVA YORK, 1 dic (Reuters) - El yen subía el lunes frente al dólar, luego de que el gobernador del Banco de Japón (BoJ) Kazuo Ueda sugirió que una subida de tasas en diciembre podría estar sobre la mesa.

Ueda dijo el lunes que el banco central considerará los "pros y los contras" de subir las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria de diciembre, ofreciendo el indicio más fuerte hasta la fecha de que una subida podría materializarse este mes.

Posteriormente, en una rueda de prensa, dijo que daría más detalles sobre la futura senda de alzas de tasas del banco central una vez que los tipos hayan subido al 0,75%, y añadió que la decisión política de diciembre tendrá en cuenta la información salarial y otros datos. Ello contribuyó al repunte de la divisa japonesa, que dejaba al dólar con una caída del 1% a US$154,665 yenes. Luego la divisa estadounidense recortó pérdidas y bajaba un 0,7% hasta 155,09 yenes. "Parece que el Banco de Japón se muestra más cómodo con las alzas", dijo Jayati Bharadwaj, responsable de estrategia de divisas de TD Securities. "Esperamos que la suba se produzca en diciembre, lo que nos acerca más a nuestra previsión, y eso está ayudando al yen."

Los operadores han incorporado una creciente probabilidad de una subida de tasas del Banco de Japón en diciembre, y la caída del yen a mínimos de 10 meses el mes pasado ha reforzado el argumento para subirlos.

En el mercado más amplio, el dólar se debilitaba mientras los inversores se preparaban para un mes crucial que podría traer el último recorte de tasas de la Fed del año y la confirmación de un sucesor del presidente Jerome Powell.

Los datos del lunes mostraron que el sector manufacturero estadounidense se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, con las fábricas enfrentándose a la caída de los pedidos y al aumento de los precios de los insumos, al persistir el lastre de los aranceles a la importación.

El euro alcanzó un máximo de dos semanas de US$1,1652, mientras que la libra esterlina recortó las pérdidas previas y subía un 0,1% a US$1,3254, tras haber registrado su mejor semana en más de tres meses en un repunte de alivio después de que la ministra de Finanzas británica Rachel Reeves reveló el presupuesto.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran en un 88% la probabilidad de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés en 25 puntos básicos en su reunión de la semana que viene.

Los mercados monetarios muestran muy pocas probabilidades de que se produzca un nuevo recorte mucho antes de la primavera boreal, y algunos analistas creen que en diciembre podría producirse incluso un "recorte de línea dura", lo que en el lenguaje de los operadores significa un recorte acompañado de indicaciones por parte de las autoridades de la Fed de que puede que no se produzca otra rebaja de los costos de endeudamiento a corto plazo.

En cualquier caso, dado que los inversores dan por hecho que el recorte de diciembre está a punto de producirse, junto con la noticia de que el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett podría ser el próximo presidente de la Reserva Federal, el dólar está sufriendo, y la semana pasada registró su peor resultado semanal en cuatro meses frente a una cesta de divisas principales.

Entre las criptomonedas, el bitcóin caía un 56% a US$85.690. (Reporte adicional de Rae Wee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)