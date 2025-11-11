FOREX-Dólar cae, mientras euro y yen se aprecian por debilitamiento del mercado laboral de EE. UU.

(Actualiza cotizaciones, detalles)

Por Karen Brettell

11 nov (Reuters) - El dólar caía el martes frente al euro y el yen por preocupaciones sobre el deterioro del mercado laboral estadounidense, después de que un informe mostró que los empleadores privados recortaron puestos de trabajo el mes pasado.

* ADP Research indicó que sus estimaciones preliminares muestran que los empleadores privados se deshicieron de un promedio semanal de 11.250 puestos de trabajo en las cuatro semanas que concluyeron el 25 de octubre.

* Esto se produce en un momento en que el Gobierno federal está a punto de reabrir, lo que desencadenará una avalancha de datos económicos que podrían apuntar a una desaceleración de la economía.

* "Cuando el Gobierno está cerrado, el flujo de noticias es inexistente. Con la reapertura del Gobierno creo que vamos a empezar a ver más grietas", dijo Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex en Nueva York.

* El dólar ha rebotado en las últimas semanas, ya que los operadores prevén menos recortes de tasas de interés ante unas perspectivas de crecimiento más positivas para la economía estadounidense. Muchas autoridades de la Reserva Federal también se muestran cautas a la hora de realizar nuevas rebajas por preocupaciones sobre las perspectivas de inflación.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, restaba un 0,32%, a 99,32 unidades, mientras que el euro subía un 0,38%, a 1,16 dólares.

* El yen avanzaba un 0,15%, a 153,89 unidades por dólar.

* La libra esterlina se apreciaba tras haber declinado por datos que mostraron que el mercado laboral británico se enfrió mucho en el tercer trimestre, con un aumento de la tasa de desempleo y una ralentización del crecimiento salarial.

(Reporte adicional de Stefano Rebaudo; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)