(Actualiza con valores por la tarde en Nueva York)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss y Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 2 nov (Reuters) - El dólar cayó ampliamente el jueves, por un mayor apetito por monedas más riesgosas de parte de los inversores, ya que apuestan a que las tasas de interés estadounidenses han tocado pico después de que la Reserva Federal las mantuvo estables esta semana.

* La Fed dejó las tasas de interés sin cambios el miércoles y las autoridades luchaban por determinar si las condiciones financieras pueden ser ya lo suficientemente restrictivas para controlar la inflación, o si una economía que continúa superando las expectativas puede necesitar más frenos.

* Sin embargo, los inversores están cada vez más convencidos de que se ha alcanzado un máximo en las tasas de interés de Estados Unidos, y los futuros de los fondos de la Reserva Federal dan una probabilidad inferior al 20% de que el costo del crédito aumente en diciembre.

* La percepción alimentó el apetito por el riesgo de los inversores el jueves, impulsando a la renta variable y los activos de alto rendimiento, como las materias primas y las divisas de mercados emergentes.

* Brad Bechtel, de Jefferies en Nueva York, dijo que es probable que la Fed haya terminado de subir las tasas, pero que podría ver motivos para hacerlo una vez más dada la persistente solidez de la economía estadounidense.

* "No obstante, al mismo tiempo, todo el mundo está viendo una desaceleración y la inflación va en la dirección correcta. Podemos debatir si subirían otros 25 (puntos básicos) o no. No importa. El asunto más amplio es que la Fed está bastante cerca del tope", afirmó.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, bajó un 0,3%, a 106,14 unidades.

* Por su parte, la libra esterlina avanzó después de que el Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo las tasas en su nivel más alto en 15 años y subrayó que no espera empezar a recortarlas en el corto plazo.

* La libra ganó hasta un 0,6%, a 1,2225 dólares, su nivel más alto en una semana y media. Por la tarde avanzó un 0,4%, a 1,2201 dólares.

* Frente al yen, el dólar cayó un 0,3% a 150,44 yenes , lejos de un máximo de un año tocado esta semana. La moneda nipona ha estado luchando por ganar tracción, incluso cuando el martes el Banco de Japón relajó nuevamente su política de control de la curva de rendimiento.

(Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss y Saqib Iqbal Ahmed en Nueva York y Samuel Indyk en Londres, Reporte adicional de Danilo Masoni en Milán, Rae Wee en Singapur y Stella Qiu en Sídney; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)