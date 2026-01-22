FOREX-Dólar cae por menor preocupación sobre Groenlandia, con foco puesto de nuevo en los datos

Por Stefano Rebaudo

El dólar bajaba levemente el jueves a la espera de datos económicos clave, al tiempo que se desvanecía la opción comercial de "Vender EEUU" después de que el presidente Donald Trump abandonó las amenazas arancelarias y descartó tomar Groenlandia por la fuerza

* El billete verde se recuperó frente al euro el miércoles tras las declaraciones de Trump, después de perder algo menos de un 1% entre el lunes y el martes

* El yen seguía bajo presión después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, convocó esta semana elecciones anticipadas y prometió medidas para relajar la política fiscal

* La amenaza de Trump de imponer aranceles a las naciones aliadas que se resistan a su ambición de controlar Groenlandia había asustado a los mercados, desencadenando una amplia liquidación de activos estadounidenses. Aun así, algunos analistas dijeron que había poca evidencia de un movimiento real de salida del dólar

* "Todo este argumento de que los inversores europeos están vendiendo activos estadounidenses es muy difícil de sostener", afirmó Bob Savage, de BNY

"Esta no es una historia de 'Vender EEUU', es una historia de gestión del riesgo. Simplemente estamos viendo más cobertura porque la volatilidad ha aumentado después de estar en niveles muy bajos a fines del año pasado"

* Los precios del oro bajaban y las acciones repuntaban en la jornada. El dólar cedía un 0,1% a US$1,1698 por euro, tras avanzar un 0,35% en la víspera, pero restaba un 0,25% a US$0,7932 francos suizos, después de haber saltado un 0,7%

* El yen perdía un 0,2% a 158,68 unidades por dólar, cerca del mínimo de 18 meses tocado la semana pasada, a 159,45. Los analistas prevén que el Banco de Japón adopte una postura agresiva en su reunión de política monetaria del viernes para ayudar a estabilizar a su divisa, que cotiza incómodamente cerca de los niveles 159-160, considerados territorio de intervención

* El dólar australiano subía un 0,6% a US$0,6802, tocando su nivel más alto desde octubre de 2024 y en camino a su cuarta alza diaria consecutiva, superando incluso a los activos de riesgo que se vieron presionados a principios de esta semana

