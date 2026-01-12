FOREX-Dólar cae tras conocerse citaciones del Departamento de Justicia de EEUU a Powell de la Fed

(.)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 12 ene (Reuters) - El dólar caía el lunes, después de que el Departamento de ⁠Justicia de Estados Unidos amenazó ⁠al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, con una acusación penal sobre un proyecto de renovación de un edificio, elevando la ⁠preocupación por ‌la ​independencia del banco central y las perspectivas a largo plazo de la divisa.

* ​Powell dijo el domingo que la Fed recibió citaciones la semana ‌pasada, en relación con los comentarios que ‌hizo al Congreso durante el verano boreal ​sobre los sobrecostos de un proyecto de renovación por 2.500 millones de dólares en el complejo de la sede de la entidad en Washington.

* Powell calificó la acción de "pretexto" para ganar más influencia sobre las tasas de interés, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere recortar de forma drástica.

* "Esto acaba de poner fin al rebote del ⁠dólar por el Año Nuevo", dijo Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex en Nueva York. "Es probable que ​las citaciones estén superando a la geopolítica". * El índice dólar, que compara a la moneda estadounidense con una cesta de seis destacadas divisas, bajaba un 0,4%, a 98,84 unidades, y el euro 0,38% a 1,168 dólares. El franco suizo era una de las divisas que mejor desempeño tenía en la sesión, con un avance ⁠del 0,49%, a 0,797 unidades frente al dólar.

* El billete verde se ha visto ​apoyado este año por una oferta de refugio ante las crecientes preocupaciones geopolíticas después de que Estados Unidos puso bajo custodia al líder venezolano Nicolás Maduro y mientras Trump expresa su deseo ‍de que su país adquiera Groenlandia.

* Los acontecimientos en Irán también se han convertido en un foco clave. Teherán dijo el lunes que mantiene abiertas las comunicaciones con Washington mientras Trump sopesa las respuestas a una represión mortal de las protestas que han planteado uno de ​los mayores desafíos al gobierno clerical desde la revolución islámica de 1979.

* Frente al yen, el dólar se apreciaba un 0,06%, a 157,97 unidades, después de tocar un máximo de un año ‍de 158,19.

(Reporte adicional de Stefano Rebaudo; editado en español por Carlos Serrano)