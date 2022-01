Forex-dólar consolida ganancias mientras curva de rendimiento de bonos eeuu sigue aplanándose

Por Saikat Chatterjee

LONDRES, 31 ene (Reuters) - El dólar consolidaba el lunes sus ganancias, tras tocar el viernes un máximo de un año y medio, mientras que la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense extendía una racha de tres semanas de aplanamiento tras los duros comentarios de una autoridad de la Reserva Federal.

* Después de que la Fed mostró de forma clara la semana pasada su intención de subir las tasas de interés en marzo, los mercados cambiarios y los principales bancos de Wall Street esperan ahora hasta cinco alzas este año.

* No obstante, algunos inversores creen que las autoridades están preparando a los mercados para un ritmo más rápido de subidas este año para controlar las presiones inflacionarias, sobre todo después de los sólidos datos económicos publicados la semana pasada.

* La Fed podría aumentar las tasas en medio punto porcentual si la inflación sigue siendo persistentemente alta, según declaró el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, al Financial Times en una entrevista.

* "Bostic no tiene derecho a voto en el FOMC (Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed, por sus siglas), así que yo no me dejaría llevar demasiado por sus comentarios, pero se podría decir que está tanteando las aguas del mercado", dijo Kenneth Broux, estratega de Société Générale.

* "El debate sobre 25 puntos básicos o 50 puntos básicos en marzo explica por qué el dólar debería seguir haciéndolo bien y las acciones podrían seguir siendo inestables a corto plazo", agregó.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, se estabilizaba en 97,13 unidades, tras tocar el viernes un máximo desde mediados de 2020 en 97,44. El aumento del 1,6% del dólar la semana pasada fue la mayor subida semanal desde mediados de 2021. Las posiciones largas en la moneda estadounidense se mantenían cerca de sus niveles más altos este año.

* En las criptomonedas, el bitcóin cotizaba por encima de los 37.000 dólares tras un fin de semana tranquilo para el activo digital.

