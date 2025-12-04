FOREX-Dólar extiende su debilidad; yen cotiza en máximos de dos semanas y media

(Actualiza cotizaciones. Cambia autor y procedencia -previa LONDRES)

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 4 dic (Reuters) - El dólar retrocedía, extendiendo su reciente racha de debilidad, mientras los inversores se preparaban para un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana, mientras el yen ganaba terreno ante las expectativas de que el Banco de Japón suba los tipos este mes.

* Los inversores esperan ampliamente una reducción de las tasas cuando la Fed se reúna la próxima semana y estarán atentos a las señales sobre la trayectoria de la política monetaria. Los operadores estiman una probabilidad cercana al 90% de una rebaja de un cuarto de punto la próxima semana, según datos de LSEG.

* "Los operadores están redoblando sus apuestas a que la Fed recortará las tasas y no emitirá un mensaje abiertamente restrictivo en la reunión de la próxima semana", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay.

* El índice dólar, que compara la moneda estadounidense con seis divisas, cedía un 0,1% a 98,832, su décimo día seguido de descenso. Cotizaba cerca de un piso de cinco semanas y acumula una baja de casi un 9% en el año.

* El euro subía menos del 0,1% a 1,1668 dólares, cerca de su mayor nivel desde el 17 de octubre, luego de que datos del miércoles mostraran que la actividad comercial en la zona euro se expandió a su mejor ritmo en 30 meses en noviembre.

* Los datos publicados el jueves, que mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayó a un mínimo en más de tres años la semana pasada, disipando los temores de un fuerte deterioro en las condiciones del mercado laboral, no influyeron en las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed.

* El dólar también se ha visto presionado debido a que los inversores han estado sopesando la posibilidad de que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, asuma la presidencia de la Reserva Federal tras el fin del mandato de Jerome Powell en mayo. Se espera que Hassett impulse más recortes de tasas.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que revelará su elección para suceder a Powell a inicios del próximo año, ampliando un proceso de selección de meses pese a haber afirmado previamente que ya había decidido un candidato.

* El yen subía un 0,4% a 154,7 unidades por dólar, un máximo desde el 17 de noviembre, ante las expectativas de que el Banco de Japón suba las tasas en su reunión de este mes.

* La libra esterlina ganaba un 0,2% a 1,338 dólares, cerca de su nivel más alto desde el 24 de octubre, tras una revisión al alza de datos de actividad comercial que mostró un panorama más positivo para la economía.