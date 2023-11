(Actualiza con datos hacia el cierre)

El índice dólar estaba el martes en camino de frenar su reciente descenso, después de que las minutas de la reunión de política más reciente de la Reserva Federal (Fed) mostraron que el banco central estadounidense probablemente mantendrá una postura restrictiva sobre las tasas de interés durante un tiempo.

* Los funcionarios de la Fed

Dijeron

que la inflación se mantenía muy por encima de su objetivo, pero señalaron que las tasas sólo serían necesarias si los nuevos datos mostraran un progreso insuficiente en la reducción de las presiones sobre los precios.

* "Las minutas de la Fed subrayan el mensaje más reciente de la Fed, de que todavía no están preparados para cantar victoria y que no tienen intención hasta el momento de recortar las tasas en 2024", dijo Quincy Krosby, estratega global jefe de LPL Financial en Charlotte, Carolina del Norte. .

* El dólar ha sufrido recientemente cayendo casi un 2% la semana pasada, por datos recientes que han mostrado una desaceleración de la economía y de las presiones inflacionarias, incluido el índice de precios al consumidor, pero no lo suficiente como para aumentar los temores de que se avecine una fuerte recesión, lo que lleva a los mercados a descontar cualquier alza de tasas adicional por parte de la Fed.

* Los inversores ahora están intentando determinar cuándo empezará la Fed a recortar las tasas y actualmente descuentan una probabilidad de más del 60% de un recorte de al menos 25 puntos básicos para mayo, según la herramienta FedWatch de CME, superior al 58% del lunes.

* El índice dólar subía un 0,14%, a 103,581 unidades, después de caer a un nuevo mínimo de dos meses y medio de 103,17, su nivel más bajo desde el 31 de agosto.

* La debilidad del dólar, junto con expectativas de que el Banco de Japón empiece a abandonar su política monetaria ultralaxa el próximo año, ha impulsado al yen. El dólar frenó sus caídas frente a la moneda japonesa, que se fortaleció un 0,0,1% a 148,35 unidades por dólar.

* En tanto, la libra esterlina cotizaba a 1,254 dólares, un aumento del 0,26% en el día.

* El euro bajó un 0,24% a 1,0912 dólares después de alcanzar 1,0964, su nivel más alto desde el 11 de agosto.

* La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la insitución ahora tiene tiempo para evaluar cómo se desarrolla la inflación después de una serie de aumentos de tasas, pero aún no se pude cantar victoria y las apuestas basadas en el flujo de datos a corto plazo son prematuras.

