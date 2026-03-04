FOREX-Dólar opera estable e inversores se vuelven pesimistas con euro por precios de la energía

Por Amanda Cooper

LONDRES, 4 mar (Reuters) -

El dólar operaba el miércoles cerca de máximos de tres meses, con los inversores mostrando una profunda tendencia bajista hacia el euro, ya que el conflicto en Oriente Medio provocaba temores de un aumento sostenido de los precios de la energía y afectaba gravemente a los mercados bursátiles. * El euro se estabilizaba a 1,1612 dólares tras tocar su mínimo desde fines de noviembre. Esto se produjo tras la publicación el martes de datos que mostraron que la inflación de la zona euro se aceleró más rápidamente de lo esperado en febrero, antes del inicio del conflicto con Irán.

* "El impacto de la guerra de Irán en el EUR/USD se reduce a una cosa: la energía", afirmó George Saravelos, director global de investigación de divisas de Deutsche Bank.

* Los mercados financieros reanudaron su liquidación el miércoles, ya que los crecientes temores de una aceleración de la inflación se extendían por las acciones y los bonos después de que las fuerzas israelíes y estadounidenses bombardearon objetivos en Irán, provocando una carrera por el efectivo entre los inversores.

* El mercado de opciones muestra que los operadores se muestran más pesimistas con respecto al euro que en al menos un año, tras haber cambiado de una posición abrumadoramente alcista hace solo seis semanas. * La libra esterlina caía un 0,3%, a 1,3323 dólares. La divisa británica se ha visto muy afectada por la perspectiva de un alza prolongada de los precios de la energía, dado que la inflación en Reino Unido, situada en el 3%, sigue muy por encima del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. * El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, operaba estable a 99,05 unidades, tras tocar su máximo desde el 28 de noviembre. * Frente al yen, la moneda estadounidense cedía un 0,26%, a 157,35 unidades.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)