Forex-dólar opera estable, mientras datos de inflación china perjudican al yuan

Por Rae Wee y Alun John

Singapur/londres, 10 jul (reuters) - el dólar se estabilizaba el lunes, recuperándose en parte de una reacción instintiva a los datos del viernes que mostraron que el aumento del empleo en estados unidos fue el menor en dos años y medio, mientras que las decepcionantes cifras de inflación en china pesaban sobre el yuan y sus derivados.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, subía un 0,13%, a 102,4 unidades, tras ceder un 0,87% el viernes, después de que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaran en 209.000 en junio, por debajo de las expectativas del mercado por primera vez en 15 meses.

* Si bien los detalles del informe de empleo, que reflejan un crecimiento salarial persistentemente fuerte, subrayaron la posibilidad de una nueva subida de tasas de interés a fines de mes, los datos ayudaron a tranquilizar a los mercados en el sentido de que el fin del programa de alzas de tipos de la Reserva Federal está, al menos, cerca, aunque los recortes previstos para 2023 parezcan ahora improbables.

* El dólar avanzó hasta un 0,55% frente al yen y mejoraba un 0,06% en su última cotización, a 142,31 unidades, tras haber caído casi un 1,3% el viernes, mientras que el euro restaba un 0,08%, a 1,0953 dólares, tras ganar un 0,7% el viernes.

* La paridad dólar/yen es especialmente sensible al rendimiento de los bonos estadounidenses, que detuvieron su reciente marcha alcista tras los datos, ya que las tasas en Japón están ancladas cerca de cero.

* "Es un poco la reacción exagerada que vimos el viernes. Hubo una reacción exagerada al informe de nóminas no agrícolas, así que no me sorprende que el yen se haya debilitado hoy", dijo Joseph Capurso, del Commonwealth Bank of Australia.

* La libra esterlina perdía casi un 0,5%, a 1,2780 dólares, tras haber ganado un 0,79% en la sesión anterior, hasta un máximo de 15 meses de 1,2850 dólares.

* El dólar subía cerca de un 0,1% frente al yuan "offshore" , a 7,239 unidades, tras datos que mostraron que los precios de fábrica chinos cayeron en junio al ritmo más rápido en siete años y medio y la inflación al consumo se situó en su nivel más bajo desde 2021, alimentando las esperanzas de nuevas medidas de apoyo por parte de las autoridades.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters