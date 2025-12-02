FOREX-Dólar rebota frente al yen, euro se estabiliza tras datos de inflación

(Actualiza con cotizaciones por la tarde en Nueva York)

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 2 dic (Reuters) - El dólar recuperó terreno frente al yen el martes, tras la caída de la ronda previa, pese a las expectativas de un alza de tasas en diciembre por parte del Banco de Japón, mientras que el euro cotizó estable después de que datos mostraron que la inflación de la zona euro fue ligeramente superior a lo esperado.

* El billete verde, que el lunes tocó un mínimo de dos semanas ante la moneda japonesa, subía un 0,3% a 155,91 unidades, tras una liquidación de deuda pública japonesa a 10 años que registró la mayor demanda desde septiembre.

* Las acciones, los bonos, las criptomonedas y el dólar cayeron el lunes después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que el emisor consideraría los "pros y contras" de subir las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria.

* Esto envió los rendimientos japoneses a dos años por encima del 1% por primera vez desde 2008 y provocó un contagio a los mercados mundiales de bonos.

* El lunes se publicaron en Estados Unidos unos datos manufactureros más débiles de lo esperado, lo que aumenta la presión sobre la Reserva Federal para que recorte las tasas de interés este mes.

* Los futuros de los fondos de la Reserva Federal muestran una probabilidad del 87% de que se produzca un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del 10 de diciembre, frente al 63% de hace un mes, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* El euro subía un 0,04% a 1,1615 dólares, tras conocerse que la inflación en los 20 países que comparten el euro se aceleró al 2,2% el mes pasado, desde el 2,1% de octubre, un ligero aumento que probablemente no preocupe demasiado al Banco Central Europeo.

* La inflación en la zona euro está prácticamente en el objetivo del 2% del BCE, dijo el responsable de política económica del BCE, Joachim Nagel, en una entrevista publicada el martes.

* La libra esterlina bajaba un 0,1%, a 1,3202 dólares, tras tocar el lunes su nivel más alto en un mes.

* El Banco de Inglaterra recortó la cantidad de capital que estima que los prestamistas deben mantener en un intento de impulsar el crédito y estimular la economía, en la primera reducción de los requisitos de capital bancario desde la crisis financiera.

* La principal criptomoneda, el bitcóin, se disparaba un 7% a 92.321 dólares, alejándose del mínimo de 10 días alcanzado en la sesión anterior. (Reporte adicional de Joice Alves en Londres, reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)