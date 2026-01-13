FOREX-Dólar recorta ganancias tras dato de IPC en EEUU; yen cae por el temor al gasto en Japón

(.)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 13 ene (Reuters) - El dólar recortaba sus ganancias el martes, después de ⁠que la inflación al ⁠consumidor de diciembre coincidió en gran medida con las expectativas de los economistas, mientras que el yen alcanzó su ⁠nivel más ‌bajo frente ​a la moneda estadounidense desde julio de 2024 por las preocupaciones sobre ​un mayor gasto fiscal en Japón.

* El Índice de ‌Precios al Consumo subió un 0,3% el ‌mes pasado en Estados Unidos, ​llevando el alza anual al 2,7%, mientras que el IPC subyacente avanzó un 0,2% en diciembre, para un aumento interanual del 2,6%.

* Los datos dan a la Reserva Federal más margen para recortar las tasas de interés, en un momento en que las autoridades monetarias evalúan la preocupación por unas presiones sobre los ⁠precios todavía persistentes y el debilitamiento del mercado laboral.

* Según Eric Theoret, estratega de ​divisas de Scotiabank en Toronto, la reacción del mercado sugiere que los operadores estaban preparados para un aumento potencialmente mayor de los precios, y señaló que las divisas sensibles al riesgo, incluido el dólar australiano, subieron tras el informe.

* "Existe la preocupación de que hayamos alcanzado los mínimos locales en ⁠términos de inflación", afirmó. "Quizá la gente estaba posicionada para la alternativa, que habría ​sido una sorpresa al alza".

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, ganaba un 0,15%, a 99,02 unidades, y ‍el euro bajaba un 0,06%, a 1,166 dólares.

* El dólar australiano restaba un 0,21%, a 0,6696 dólares, tras rebotar brevemente hasta 0,6725 tras conocerse los datos del IPC. La libra esterlina cedía un 0,05%, a 1,3452 dólares.

* El yen perdía ​un 0,51%, a 158,95 unidades por dólar, entre preocupaciones crecientes de que el Gobierno japonés adopte políticas fiscalmente más expansionistas para impulsar el crecimiento económico. (Reporte adicional de Alun John y ‍Rae Wee; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)