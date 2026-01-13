FOREX-Dólar recorta ganancias tras dato de IPC en EEUU; yen cae por el temor al gasto en Japón
Por Karen Brettell
NUEVA YORK, 13 ene (Reuters) - El dólar recortaba sus ganancias el martes, después de que la inflación al consumidor de diciembre coincidió en gran medida con las expectativas de los economistas, mientras que el yen alcanzó su nivel más bajo frente a la moneda estadounidense desde julio de 2024 por las preocupaciones sobre un mayor gasto fiscal en Japón.
* El Índice de Precios al Consumo subió un 0,3% el mes pasado en Estados Unidos, llevando el alza anual al 2,7%, mientras que el IPC subyacente avanzó un 0,2% en diciembre, para un aumento interanual del 2,6%.
* Los datos dan a la Reserva Federal más margen para recortar las tasas de interés, en un momento en que las autoridades monetarias evalúan la preocupación por unas presiones sobre los precios todavía persistentes y el debilitamiento del mercado laboral.
* Según Eric Theoret, estratega de divisas de Scotiabank en Toronto, la reacción del mercado sugiere que los operadores estaban preparados para un aumento potencialmente mayor de los precios, y señaló que las divisas sensibles al riesgo, incluido el dólar australiano, subieron tras el informe.
* "Existe la preocupación de que hayamos alcanzado los mínimos locales en términos de inflación", afirmó. "Quizá la gente estaba posicionada para la alternativa, que habría sido una sorpresa al alza".
* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, ganaba un 0,15%, a 99,02 unidades, y el euro bajaba un 0,06%, a 1,166 dólares.
* El dólar australiano restaba un 0,21%, a 0,6696 dólares, tras rebotar brevemente hasta 0,6725 tras conocerse los datos del IPC. La libra esterlina cedía un 0,05%, a 1,3452 dólares.
* El yen perdía un 0,51%, a 158,95 unidades por dólar, entre preocupaciones crecientes de que el Gobierno japonés adopte políticas fiscalmente más expansionistas para impulsar el crecimiento económico. (Reporte adicional de Alun John y Rae Wee; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)