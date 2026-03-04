FOREX-Dólar retrocede por esperanzas de desescalada en Oriente Medio

(.)

Por Amanda Cooper y Gertrude Chavez-Dreyfuss

LONDRES/NUEVA YORK, 4 mar (Reuters) - El dólar caía el miércoles, retrocediendo desde máximos de varios meses que alcanzó en la sesión anterior, ya que los inversores liquidaban posiciones de refugio por las esperanzas de que el conflicto en Oriente Medio pueda ser más breve de lo que se temía inicialmente.

* La mejora del ánimo se vio respaldada por una noticia de The New York Times que indicó que el Ministerio de Inteligencia iraní comunicó a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) su disposición a explorar conversaciones para poner fin a la guerra, citando a funcionarios informados sobre el asunto.

* La noticia aumentó el apetito por el riesgo y presionaba al dólar.

* "Los inversores ven la luz al final del túnel para el conflicto en Oriente Medio y están deshaciendo sus posiciones cortas en las divisas más expuestas a una crisis sostenida de los precios de las materias primas", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay.

* "Las noticias sobre las comunicaciones secretas entre las organizaciones de inteligencia estadounidenses e iraníes se suman al aparente retroceso del presidente Donald Trump en sus anteriores exigencias de cambio de régimen, lo que reduce la probabilidad de una conflagración regional más amplia", agregó.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, bajaba un 0,1%, a 98,93 unidades, tras haber cotizado antes en máximos desde el 28 de noviembre. Frente al yen, el billete verde caía un 0,3%, a 157,25 unidades.

* Con la guerra de Irán, los datos económicos de Estados Unidos del miércoles pasaron a un segundo plano.

* El dólar mostraba poca reacción ante los datos que indicaron que las nóminas privadas estadounidenses anotaron en febrero su mayor aumento en siete meses.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)